EFFIS: Πάνω από 1 εκατ. στρέμματα κάηκαν στην Ελλάδα μέσα σε δύο εβδομάδες

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο στρέμματα κάηκαν μέσα σε δύο εβδομάδες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που επικαιροποιήθηκαν σήμερα.

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 στην Ηλεία όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 63 άνθρωποι.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων με βάση τα δεδομένα του EFFIS, από τις 29 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου 2021, 1.008.740 στρέμματα κάηκαν στην Ελλάδα.

Today’s #EFFIS Fire Danger Forecast



Some improvement in #Greece🇬🇷



Extreme & very extreme conditions prevail over large areas of #Turkey🇹🇷, #Albania🇦🇱, #NorthMacedonia🇲🇰, southern #Italy & #Sardegna🇮🇹, and, as earlier forecasted, in Iberia🇪🇸🇵🇹



Hotspots in 🇭🇷🇧🇬🇷🇸 & south of🇫🇷 pic.twitter.com/hyk080SDxi