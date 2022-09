Εφετείο ΗΠΑ: Απορρίπτει το δικαίωμα λογοκρισίας «απόψεων» στο διαδίκτυο

Εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε νόμο του Τέξας που απαγορεύει σε μεγάλες εταιρείες κοινωνικών μέσων να λογοκρίνουν τους χρήστες με βάση την «άποψη» που εκφράζουν μέσω των αναρτήσεών τους.

Η απόφαση που ελήφθη με ψήφους 2-1 στο περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ, με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, δίνει τη δυνατότητα στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να αποφανθεί επί του νόμου, τον οποίο οι συντηρητικοί είπαν ότι είναι απαραίτητος για να αποτραπεί η καταστολή των απόψεων που διατυπώνονται.

«Σήμερα απορρίπτουμε την ιδέα ότι οι εταιρείες έχουν ελεύθερο δικαίωμα να λογοκρίνουν αυτά που λένε οι άνθρωποι», έγραψε στην απόφαση ο διορισμένος από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δικαστής Άντριου Όλνταμ.

Ο νόμος του Τέξας ψηφίστηκε από το νομοθετικό σώμα της πολιτείας υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών και υπογράφηκε από τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη του.

Στις τεχνολογικές εταιρείες που αμφισβήτησαν το νόμο και έχασαν την υπόθεση συμπεριλαμβάνονται η NetChoice, η Ένωση Βιομηχανίας Υπολογιστών και Επικοινωνιών των ΗΠΑ, που μετέχουν ως μέλη το META, το Twitter και τη Alphabet.

Οι τεχνολογικές εταιρείες ανέφεραν πως «προσπάθησαν να διατηρήσουν τα δικαιώματα για τη ρύθμιση του περιεχομένου των χρηστών όταν πιστεύουν ότι μπορεί να οδηγήσει σε βία, επικαλούμενοι τις ανησυχίες ότι οι μη ρυθμιζόμενες πλατφόρμες θα επιτρέψουν σε εξτρεμιστές όπως υποστηρικτές των Ναζί, τρομοκράτες και εχθρικές ξένες κυβερνήσεις».

Η Ένωση δήλωσε ότι διαφωνεί με τον εξαναγκασμό των ιδιωτικών εταιρειών να έχουν ίση μεταχείριση σε όλες τις απόψεις. «Το «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική» και το «Θάνατος στην Αμερική» είναι και οι δύο απόψεις, και είναι παράλογο και αντισυνταγματικό για την πολιτεία του Τέξας να υποχρεώνει μια ιδιωτική επιχείρηση να τους φέρεται το ίδιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ορισμένοι συντηρητικοί έχουν χαρακτηρίσει τις πρακτικές των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης καταχρηστικές, επισημαίνοντας τη μόνιμη αποτροπής του Τραμπ από τη χρήση της πλατφόρμας στο Twitter λίγο μετά την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από όχλο υποστηρικτών του. Το Twitter είχε αναφέρει ως λόγο «τον κίνδυνο περαιτέρω υποκίνησης βίας».

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, στο Twitter χαιρέτισε την απόφαση ως «μαζική νίκη για το Σύνταγμα και την ελευθερία του λόγου».

