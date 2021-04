ΕΕ: Το πράσινο πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο αεροπορικές εταιρείες

Το προτεινόμενο πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες το καλοκαίρι σύμφωνα με τον επίτροπο της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη Ντιντιέ Ρέιντερς στην τοποθέτησή του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Το πιστοποιητικό θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό, τα αντισώματα αλλά και τα αποτελέσματα των τεστ. ««Αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε στους πολίτες και στα κράτη μέλη ένα εργαλείο που παρέχει την απαραίτητη εμπιστοσύνη» είπε ο Επίτροπος τονίζοντας ότι αυτό το εργαλείο θα διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία»

Good exchange of views with @EP_Justice committee of @Europarl_EN on the Digital Green Certificate this morning. Our objective is to facilitate return to free movement within the #EU in view of summer, in full respect of the principles of non-discrimination & data protection pic.twitter.com/PQtWDopzv8