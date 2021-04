ΕΕ: Συλλυπητήρια για το δυστύχημα σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν

Η ΕΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της για το δυστύχημα σε θρησκευτική τελετή στο Όρος Μερόν, στο βόρειο Ισραήλ όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από εκατό.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπεύθυνος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων Πίτερ Στάνο αναφέρει:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της σε οικογένειες και φίλους των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

