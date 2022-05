ΕΕ: Πλήρες εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, αποκλεισμός τραπεζών και λίστα ρώσων στρατιωτικών για εγκλήματα πολέμου

Πλήρης απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, μέσω θαλάσσης και αγωγών περιλαμβάνονται στο έκτο πακέτο των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε στο Στρασβούργο η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δίχως να υπάρχει καμία εξαίρεση παρότι φημολογούταν ότι θα εξαιρούνταν Ουγγαρία και Σλοβακία. Διπλωμάτες πάντως είπαν ότι είναι πιθανό να δοθεί μεγαλύτερη περίοδος στις δυο αυτές χώρες για να σταματήσουν τις εισαγωγές πετρελαίου, καθώς εξαρτώνται άμεσα από τη Ρωσία.

Παράλληλα, ανέφερε πως η μεγαλύτερη ρωσική τράπεζα, Sberbank, αποκλείεται από το σύστημα πληρωμών SWIFT, όπως και άλλες μεγάλες ρωσικές τράπεζες. Επίσης, θα κινηθούν νομικά κατά υψηλόβαθμων στρατιωτικών με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου. Εκτός των άλλων επιβάλλονται κυρώσεις σε τρεις ρωσικούς κρατικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ η ΕΕ θα κινηθεί νομικά και κατά Ρώσων στρατιωτικών για εγκλήματα πολέμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει κυρώσεις σε βάρος της Credit Bank της Μόσχας και της Russian Agricultural Bank, δήλωσαν σήμερα στο Reuters δύο πηγές της ΕΕ.

Ωστόσο η Επιτροπή δεν πρότεινε πλήρη απαγόρευση των συναλλαγών ούτε πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, που έχουν επιβληθεί σε βάρος άλλων ρωσικών τραπεζών σε προηγούμενο γύρο κυρώσεων της ΕΕ, περιλαμβανομένης της VTB.

Η Sherbank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας. Η Κομισιόν απέφυγε να προτείνει κυρώσεις σε βάρος της Gazprombank, που είναι κρίσιμης σημασίας για τις πληρωμές αερίου.

Today we are presenting the sixth package of sanctions.



First, we are listing high-ranking military officers and other individuals who committed war crimes in Bucha.



We know who you are.

