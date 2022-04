ΕΕ: «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών ύψους 30 δισ. - Νέες κυρώσεις ζητά ο Μισέλ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 30 δισ. ευρώ (32,6 δισεκατομμύρια δολάρια) που συνδέονται με ολιγάρχες και άλλα άτομα από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Χθες οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν το 5ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας ενώ σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ζήτησε την επιβολή περισσότερων κυρώσεων, μετά το πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό, ανοίγοντας τη συζήτηση για το έκτο πακέτο.

Η Κομισιόν, σύμφωνα με το Reuters, είπε ότι τα κράτη ενημέρωσαν την ΕΕ ότι δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία 29,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων σκαφών, ελικοπτέρων, ακινήτων και έργων τέχνης. Επιπλέον, περίπου 196 δισ. ευρώ συναλλαγών έχουν μπλοκαριστεί, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μόνο οι μισές περίπου από τις 27 χώρες της ΕΕ έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής μέτρα που έχουν λάβει για να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες οι Βρυξέλλες ανακοίνωσαν τις νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας, οι οποίες επεκτείνονται σε νέους τομείς, στο πλαίσιο της αντίδρασης για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και περιλαμβάνει κυρώσεις κατά ολιγαρχών, ρωσικών παραγόντων προπαγάνδας, μελών του μηχανισμού ασφαλείας και του στρατού και κυρώσεις κατά οντοτήτων στον βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα που συνδέονται με τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται τα εξής μέτρα:

Σαρλ Μισέλ: Περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία

Την επιβολή περισσότερων κυρώσεων στη Ρωσία και την αποστολή περισσότερων όπλων στην Ουκρανία ζήτησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά το πλήγμα σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ουκρανίας.

«Είναι τρομακτικό να βλέπεις τη Ρωσία να χτυπά έναν από τους κύριους σταθμούς που χρησιμοποιούν οι άμαχοι που εκκενώνουν την περιοχή στην οποία η Ρωσία εντείνει την επίθεσή της. Απαιτείται δράση: περισσότερες κυρώσεις στη Ρωσία και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη από την ΕΕ. Μόλις εγκρίθηκε το πέμπτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.