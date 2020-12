ΕΕ: Οι «27» θα αγοράσουν άλλες 100 εκατ. δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αγοράσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Pfizer/BioNTech, ανακοίνωσε μέσω του Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι 27 χώρες-μέλη θα έχουν επομένως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, το οποίο έχει κριθεί ασφαλές και αποτελεσματικό, πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

