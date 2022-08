ΕΕ: Ο Μπορέλ καταδικάζει την επίθεση κατά του Ρουσντί

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδικάζει «απερίφραστα» την επίθεση κατά του συγγραφέα Σαλμάν Ρούσντι, όπως γράφει σε μήνυμά του στο Twitter.

«Η διεθνής απόρριψη τέτοιων εγκληματικών ενεργειών, που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, είναι ο μόνος δρόμος προς έναν καλύτερο και πιο ειρηνικό κόσμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Strongly condemn the attack on @SalmanRushdie and wish him a speedy recovery.



International rejection of such criminal actions, which violate fundamental rights and freedoms, is the only path towards a better and more peaceful world.