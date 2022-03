ΕΕ: Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας στους τομείς ενέργειας, χάλυβα και άμυνας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες περιλαμβάνουν απαγορεύσεις επενδύσεων στο ρωσικό ενεργειακό τομέα, εξαγωγές ειδών πολυτελείας και εισαγωγές προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσία. Επίσης παγώνουν τα περιουσιακά στοιχεία Ρώσων επιχειρηματιών, μεταξύ αυτών και του Αμπράμοβιτς.

Το 4ο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας για την εισβολή της στην Ουκρανία εγκρίθηκε σήμερα Τρίτη και αναμένεται να τεθούν σε ισχύει μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ αργότερα την Τρίτη.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, «παγώνουν» τα περιουσιακά στοιχεία περισσότερων επιχειρηματιών και προσώπων που υποστηρίζουν το ρωσικό κράτος, λομπίστες και προπαγανδιστές που προωθούν την αφήγηση του Κρεμλίνου για την κατάσταση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου και του ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

«Καθώς ο πόλεμος του Προέδρου Πούτιν κατά του ουκρανικού λαού συνεχίζεται, το ίδιο ισχύει και για την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και να πλήξουμε τη χρηματοδότηση του πολεμικού μηχανισμού του Κρεμλίνου. Αυτό το τέταρτο πακέτο κυρώσεων είναι άλλο ένα σημαντικό πλήγμα στην οικονομική και υλικοτεχνική βάση στην οποία βασίζεται η Ρωσία για να πραγματοποιήσει εισβολή στην Ουκρανία. Στόχος των κυρώσεων είναι ο Πρόεδρος Πούτιν να σταματήσει αυτόν τον απάνθρωπο και παράλογο πόλεμο», δήλωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

Οι κυρώσεις στην ενέργεια θα πλήξουν τις ρωσικές μεγάλες εταιρείες πετρελαίου Rosneft ROSN.MM, Transneft TRNF_p.MM και Gazprom Neft GZNPI.MM, αλλά τα μέλη της ΕΕ θα εξακολουθούν να μπορούν να αγοράζουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο από αυτές, δήλωσε πηγή της ΕΕ στο Reuters.

Θα υπάρξει επίσης πλήρης απαγόρευση συναλλαγών με ορισμένες ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις που συνδέονται με το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα του Κρεμλίνου, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ. Επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί στις εξαγωγές όσον αφορά αγαθά και προϊόντα διπλής χρήσης και τεχνολογία που ενδέχεται να συμβάλουν στην τεχνολογική βελτίωση της Ρωσίας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού χάλυβα εκτιμάται ότι θα επηρεάσει προϊόντα αξίας 3,3 δισ. ευρώ, ανέφερε η Επιτροπή. Οι αυξημένες ποσοστώσεις εισαγωγών θα διανεμηθούν σε άλλες τρίτες χώρες για αντιστάθμιση.

Επίσης, οι εταιρείες της ΕΕ δεν θα επιτρέπεται πλέον να εξάγουν είδη πολυτελείας αξίας άνω των 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων. Θα απαγορευτούν επίσης οι εξαγωγές αυτοκινήτων που κοστίζουν πάνω από 50.000 ευρώ, ανέφεραν πηγές της ΕΕ.

Το πακέτο απαγορεύει επίσης στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΕ να εκδίδουν αξιολογήσεις για τη Ρωσία και τις ρωσικές εταιρείες, κάτι που η Επιτροπή λέει ότι θα περιορίσει περαιτέρω την πρόσβασή τους στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι τελευταίες κυρώσεις ακολούθησαν τρεις γύρους κυρώσεων που περιελάμβαναν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας και τον αποκλεισμό από το τραπεζικό σύστημα SWIFT ορισμένων ρωσικών και λευκορωσικών τραπεζών.

Η ΕΕ συμφώνησε επίσης την Τρίτη να αφαιρέσει τη Ρωσία από το καθεστώς του «πιο ευνοημένου έθνους» του εμπορίου, ανοίγοντας την πόρτα σε τιμωρητικούς δασμούς σε ρωσικά προϊόντα ή οριστικές απαγορεύσεις εισαγωγών.

Με ανάρτησή της στο twitter η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν χαιρέτισε την γρήγορη, όπως σημειώνει, υιοθέτηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ την 4η δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας. «Αυτό θα περιορίσει περαιτέρω την ικανότητα του Πούτιν να χρηματοδοτήσει αυτόν τον αδικαιολόγητο πόλεμο» προσθέτει και συμπληρώνει πως «η ΕΕ και οι εταίροι της θα συνεχίσουν την πίεση στο Κρεμλίνο μέχρι να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία».

