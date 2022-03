EE: Nέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας - Στη μαύρη λίστα ο Αμπράμοβιτς και άλλοι ολιγάρχες

Το τέταρτο πακέτο κυρώσεων των χωρών της ΕΕ που εγκρίθηκε από τους πρέσβεις των χωρών της ανακοίνωσε η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε συνεννόηση με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ, το 4ο πακέτο κυρώσεων στοχεύει άτομα και οντότητες που εμπλέκονται στην επίθεση κατά της Ουκρανίας, καθώς και αρκετούς τομείς της ρωσικής οικονομίας. Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ άμεσα, μόλις δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το COREPER II ενέκρινε επίσης μια δήλωση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με την αναστολή του ευνοϊκού καθεστώτος της Ρωσίας ως μέλους του και την αναστολή της εξέτασης της αίτησης της Λευκορωσίας στον ΠΟΕ.

Όπως έχει γίνει γνωστό από πηγές που επικαλείται το Reuters, μεταξύ των Ρώσων ολιγαρχών που προστίθενται στη «μαύρη λίστα» των κυρώσεων, φιγουράρει το όνομα του δισεκατομμυριούχου Ρόμαν Αμπράμοβιτς, του ιδιοκτήτη της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι.

Putin's war is becoming more brutal by the day.



I just informed President @ZelenskyyUa of the 4th package of sanctions.



The EU is with the Ukrainian people.



We support them with a €1.2 billion macro-financial assistance package and €500 million in humanitarian aid. pic.twitter.com/9siOxbRdsB