ΕΕ: Η Ελλάδα αφιερώνει τον δεύτερο μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε πυροπροστασία

Οι πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη την Ευρώπη έχουν καταστρέψει χιλιάδες εκτάρια γης στη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, θέτοντας σε δοκιμασία τους πυροσβέστες στις πληγείσες χώρες. Το 2021, περίπου 365 χιλιάδες άτομα απασχολούνταν ως επαγγελματίες πυροσβέστες στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 0,2% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Η χώρα μας φιγουράρει στην έκτη θέση με κάτι παραπάνω από 0,3%.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Eurostat, η Εσθονία, η Κύπρος, η Ρουμανία και η Σλοβακία (περίπου 0,4% της συνολικής απασχόλησης) κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό πυροσβεστών στο αντίστοιχο εργατικό δυναμικό τους. Όσον αφορά την ηλικία, οι περισσότεροι από τους πυροσβέστες είναι σχετικά νέοι, με τις ηλικιακές ομάδες 35 - 39 ετών και 40 - 44 ετών να έχουν τον υψηλότερο αριθμό ατόμων, περίπου 61.000 η καθεμία. Έχουν καταγραφεί επίσης πάνω από 50.000 πυροσβέστες ηλικίας άνω των 55 ετών.

