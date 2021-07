EE: Απαράδεκτη η μονομερής απόφαση Ερντογάν για τα Βαρώσια

Για «απαράδεκτη μονομερή απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος των Βαρωσίων» κάνει λόγο ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ με γραπτή ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» για τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ.

#Varosha: Unilateral decision announced today by President @RTErdogan & Mr Tatar risks raising tensions on the island & compromising return to talks on a comprehensive settlement of #Cyprus issue. UN Security Council Resolutions need to be fully respected https://t.co/oktHrJujg4