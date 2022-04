ΕΕ: Αδικαιολόγητη και αβάσιμη η απέλαση 18 Ευρωπαίων διπλωματών από τη Ρωσία

«Αδικαιολόγητη» και «αβάσιμη» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο την απόφαση της Μόσχας να απελάσει 18 μέλη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία, την οποία και απέδωσε σε «αντίποινα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την αδικαιολόγητη, αβάσιμη απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απελάσει 18 μέλη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Οι εν λόγω διπλωμάτες της ΕΕ ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο και με πλήρη σεβασμό πλήρως της Σύμβασης της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις» ανέφερε ο Στάνο.

