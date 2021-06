Τζο Μπάιντεν: Έχω διαφορετικές απόψεις από τον προκάτοχο μου για τη σχέση με ΕΕ και ΝΑΤΟ

«Είναι τεράστια ευκαιρία η συνεργασία μας με την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Έχω τελείως διαφορετικές απόψεις από τον προκάτοχο μου στα θέματα αυτά», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά την άφιξή του στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται για δεύτερη ημέρα σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συμμετάσχει στην Σύνοδο ΕΕ-ΗΠΑ, που είναι και η πρώτη μετά το 2014. «Η Αμερική επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή», είπε ο Σαρλ Μισέλ, υποδεχόμενος τον Αμερικανό Πρόεδρο. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε όλες τις σημαντικές προκλήσεις», πρόσθεσε. «Είναι τιμή μας να σας έχουμε εδώ», δήλωσε από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Το γεγονός ότι μας επισκέπτεστε τόσο νωρίς κατά τη διάρκεια της θητείας σας δείχνει το προσωπικό σας ενδιαφέρον για την Ευρώπη και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε, επίσης, ότι τα 4 τελευταία χρόνια δεν ήταν εύκολα, ο κόσμος άλλαξε δραματικά, όπως και η Ευρώπη και διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο Μπάιντεν ότι η ΕΕ ανυπομονεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

"It is overwhelmingly in the interests of the United States of America to have a great relationship with NATO and the EU. I have a very different view than my predecessor did."



- Joe Biden ahead of the EU-US summit in Brussels.



More: https://t.co/7jvfPPvmTg pic.twitter.com/dtadPHhgJS