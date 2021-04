Ε. Γιαμαρέλλου: Περιμέναμε ότι θα μειωθούν πιο γρήγορα τα κρούσματα

«Όλοι περιμέναμε ότι θα μειωθούν πιο γρήγορα τα κρούσματα, αλλά αυτά επιμένουν. Είναι φυσικό λοιπόν να είναι κανείς επιφυλακτικός», τόνισε η καθηγήτρια Παθολογίας και λοιμωξιολόγος Ελένη Γιαμαρέλλου, μιλώντας στο Mega.

«Έχουμε την πληροφορία όμως ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου δεν αύξησε τα κρούσματα και την κινητικότητα. Αυτή είναι μια πληροφορία που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για τις επόμενες κινήσεις μας», υπογράμμισε.

«Είναι κρίσιμο το θέμα του Πάσχα που ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι να το κρίνουμε. Είδατε τα κρούσματα και τους θανάτους χθες, αλλά και τους διασωληνωμένους. Λέμε ότι είμαστε σε οριζοντίωση των κρουσμάτων, αλλά έχουν αυξηθεί και τα τεστ, με αποτέλεσμα να εντοπίζονται περισσότερα. Νομίζω ότι τα self tests απαιτούν επιβεβαίωση. Άρα δεν συμπεριλαμβάνονται τα κρούσματα που εντοπίστηκαν μέσω self tests στα όσα ανακοινώθηκαν εχτές. Η πιθανότητα ένα self test να βγει ψευδώς αρνητικό, είναι μία στις 1000. Επομένως το αρνητικό μας καθησυχάζει απόλυτα», επισήμανε η κ. Γιαμαρέλλου.

«Το 30% των κρουσμάτων είναι ασυμπτωματικοί. Αυτή είναι και η αξία του τεστ. Ότι βρίσκω τον ιό σε εκείνον που μπορεί ο ίδιος να μην έχει τίποτα, αλλά να κολλάει τον κόσμο γύρω του», τόνισε η ίδια.

«Με τα κρούσματα που έχουμε τώρα, υπάρχει μεγάλη πίεση και οι επιδημιολόγοι λένε ότι η πίεση θα κρατήσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμα. Επειδή κανείς δεν μπορεί να είναι 100% σίγουρος, είμαστε επιφυλακτικοί για το πότε θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό», εξήγησε η κ. Γιαμαρέλλου.

«Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλα αυτά τα νέα παιδιά είναι ότι μέσος όρος των νοσηλευόμενων έχει κατέβει πολύ γιατί οι μεγαλύτεροι έχουν εμβολιαστεί. Ο συνωστισμός είναι επικίνδυνος και παρουσιάζεται σε όλες τις χώρες. Είναι δυνατόν μετά από τέτοιες συγκεντρώσεις να μην αυξηθούν τα κρούσματα; Όλη πρέπει να βοηθήσουμε. Κάνω έκκληση σε αυτά τα παιδιά που τα αγαπάμε, για να έχουμε ένα καλό Πάσχα, να πετάξουμε τις μάσκες, να είναι προσεχτικά», σχολίασε η κ. Γιαμαρέλλου.