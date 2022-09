Δυσφορία Κιέβου για Βερολίνο για τη μη παράδοση βαρέως οπλισμού

Τεταμένες είναι οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Γερμανίας τις τελευταίες ημέρες καθώς το Κίεβο διαμαρτυρήθηκε στο Βερολίνο γιατί δεν τήρησε την υπόσχεσή του να στείλει βαρύ οπλισμό.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Κουλέμπα έθεσε το ζήτημα δημοσίως ρωτώντας το Βερολίνο για ποιο λόγο υπαναχώρησε και δεν έχει στείλει τα άρματα μάχης τύπου Leopard.

«Απογοητευτικά μηνύματα από τη Γερμανία την ώρα που η Ουκρανία χρειάζεται Leopards και Marders για να απελευθερωθούν οι άνθρωποι και να σωθούν από μια γενοκτονία» έγραψε στο twitter. Τι φοβάται το Βερολίνο και τι όχι το Κίεβο; πρόσθεσε.

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?