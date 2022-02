Δύο ομογενείς νεκροί και έξι τραυματίες στο χωριό Σαρτανά - Διάβημα διαμαρτυρίας του ΥΠΕΞ στον Ρώσο πρέσβη

Δύο ομογενείς έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών στην περιοχή Σαρτανά, η οποία απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μαριούπολης, στην ανατολική Ουκρανία.

Μεταξύ των έξι Ελλήνων που έχουν τραυματιστεί είναι και παιδί.

Αρχικά, είχε μεταδοθεί από την ΕΡΤ ότι οι νεκροί ήταν τρεις.

Την είδηση επιβεβαίωσαν ο περιφερειάρχης της Μαριούπουλης και ο πρώην υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας.

The Russian occupiers are shelling the villages where the Greeks of the Azov region live. Today an air strike was carried out by Russian troops in the village of Sartana near Mariupol. According to preliminary data, three were killed and three were injured. @PresidencyGR pic.twitter.com/LTgHPC3v3N