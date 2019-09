Επτά νεκροί στο ναυάγιο με μετανάστες στις Οινούσσες

Στους εφτά ανθρώπους ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός του ναυαγίου στη θαλάσσια περιοχή των Οινουσσών μετά από ανατροπή λέμβου με μετανάστες σήμερα το πρωί.

Ανάμεσα στους νεκρούς που ανέσυραν οι μονάδες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο βρίσκονται και πέντε παιδιά.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η λέμβος μετέφερε 19 μετανάστες.

Η επιχείρηση του λιμενικού στο σημείο συνεχίζεται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, ενώ έως τώρα έχουν διασωθεί 12 άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε άντρες, τρεις γυναίκες, τρία μικρά παιδιά κάτω των 6 ετών και ένα 12χρονο.



Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται πλωτά του λιμενικού και του frontex, αεροσκάφος και ελικόπτερο.

Death toll from Oinousses #Chios shipwreck rises to 5.

A 4yo kid and a newborn among them. This is the boat that capsized while carrying 19 #Refugees from Turkey to #Greece @BILD pic.twitter.com/LzvtEkdpsl