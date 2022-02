Δύο ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, σφίγγει ο ρωσικός κλοιός γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα

APimages

Δύο ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα νοτιοδυτικά του Κιέβου. Σύμφωνα με το CNN, η πρώτη σημειώθηκε 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ενώ η δεύτερη καταγράφηκε στην περιοχή του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Telegram o σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας Αντόν Γκεραστσένκο, οι πύραυλοι έπληξαν το Βασίλκιβ και ξέσπασε φωτιά, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Οι σειρήνες στην πόλη δεν έχουν να σταματήσει να ηχούν, καθώς υπάρχουν αναφορές για επικείμενο βομβαρδισμό της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις ρωσικές δυνάμεις.

Στο Κίεβο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται 20 χλμ από το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Sirens right now in Kyiv pic.twitter.com/14QDuibKOy — Alexander Marquardt (@MarquardtA) February 26, 2022

more warnings of heavy fire coming soon on Kyiv https://t.co/c4fBZdUAke — Phil Stewart (@phildstewart) February 26, 2022

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian, χτυπήθηκε από ρωσικό πυροβολικό νοσοκομείο παίδων.

Σφοδρές μάχες μαίνονται και στο Χάρκοβο.

Russia launched violent attack on Kharkiv city https://t.co/SEvEj2awv8 pic.twitter.com/g8h34ngMjT — Liveuamap (@Liveuamap) February 26, 2022

Υπενθυμίζεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε εντολή από το μεσημέρι του Σαββάτου για γενική επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, η αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων είναι «πιο σκληρή από το αναμενόμενο».

Στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία έχει υποστεί βαρύτερες από το αναμενόμενο απώλειες σε άνδρες, τεθωρακισμένα και αεροσκάφη. Γεγονός που εξηγείται, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, από το ότι η απόδοση των ουκρανικών αντιαεροπορικών δυνάμεων ήταν καλύτερη από ότι αναμενόταν.

«Τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα και τα αεροσκάφη συνεχίζουν να είναι ενεργά και να εμποδίζουν τα ρωσικά μαχητικά να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον ουκρανικό εναέριο χώρο», επισήμαναν οι αξιωματούχοι.

Ουκρανός πρωθυπουργός: Η Ρωσία θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέμου

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ κατηγόρησε τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων, δηλώνοντας ότι η Μόσχα θα πρέπει να οδηγηθεί στο διεθνές δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Σμίχαλ, ρωσικές οβίδες έχουν πλήξει νηπιαγωγεία, πολυκατοικίες και «λεωφορεία με παιδιά». «Για αυτά τα εγκλήματα, η ρωσική ηγεσία θα πρέπει να οδηγηθεί σε διεθνές δικαστήριο. Ο εχθρός θα πρέπει να τιμωρηθεί για τη δολοφονία Ουκρανών παιδιών. Η Ουκρανία δεν θα τους συγχωρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

H EE ανάβει πράσινο φως για παραδόσεις στρατιωτικού οπλισμού στην Ουκρανία

H Ευρωπαϊκή Ένωση ανάβει πράσινο φως για παραδόσεις στρατιωτικού οπλισμού στην Ουκρανία, προκειμένου οι ουκρανικές δυνάμεις να συνεχίσουν να αντιστέκονται στην ρωσική εισβολή.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολύνει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

EU defence in action in support to #Ukraine



Will facilitate deliveries of military aid from #EU to Ukraine.



Democratic #Ukraine will prevail. @ZelenskyyUa https://t.co/JQomw768DD — Charles Michel (@eucopresident) February 26, 2022

Νωρίτερα, η Γερμανία είχε ανακοινώσει ότι στέλνει στην Ουκρανία 1.000 αντιαρματικά όπλα και 500 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, ενώ και η Ολλανδία θα προμηθεύσει τον ουκρανικό στρατό 50 αντιαρματικά όπλα Panzerfaust-3 και 400 ρουκέτες,

Επίσης, η Γαλλία αποφάσισε να στείλει περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό και καύσιμα στην Ουκρανία.

Ουκρανός αξιωματούχος: Περίπου 3.500 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί

Ένας σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου δεν προχωρεί και ότι περίπου 3.500 ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματισθεί μέχρι στιγμής κατά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Χτυπάμε τον εχθρό γύρω από το Κίεβο. Ο εχθρός δεν κινείται τώρα», δήλωσε ο Ολέκσιι Αρεστόβιτς.

Η Ουκρανία δημιουργεί κυβερνοστρατό για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές ψηφιακές επιθέσεις

Η Ουκρανία θα δημιουργήσει έναν κυβερνοστρατό για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές ψηφιακές επιθέσεις, δήλωσε χθες Σάββατο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μιχάιλο Φεντόροφ.

Στο πλαίσιο αυτό έχει απευθύνει κάλεσμα στους χάκερ της χώρας να βοηθήσουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στη διαξαγωγή αποστολών κυβερνοκατασκοπείας εναντίον των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων, όπως μετέδωσε αποκλειστικά το πρακτορείο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

«Δημιουργούμε έναν κυβερνοστρατό», έγραψε ο Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Twitter που παρέπεμπε στην εφαρμογή αποστολής μηνυμάτων Telegram, η οποία δημοσίευσε μία λίστα με εξέχοντες ρωσικούς ιστότοπους. «Θα υπάρχουν αποστολές για όλους. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε στο μέτωπο του κυβερνοχώρου. Η πρώτη αποστολή είναι στο κανάλι για τους ειδικούς του κυβερνοχώρου».

Το Telegram δημοσιοποίησε μία λίστα με τους ιστότοπους 31 μεγάλων επιχειρήσεων και κυβερνητικών οργανώσεων της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων του ενεργειακού κολοσσού Gazprop, της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Lukoil, τριών τραπεζών και ορισμένων κυβερνητικών ιστοσελίδων.

Ο επίσημος ιστότοπος του Κρεμλίνου και του γραφείου του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν (Kremlin.ru) τέθηκε εκτός λειτουργίας χθες Σάββατο σε μία προφανή κυβερνοεπίθεση DDoS (Κατανεμημένη Επίθεση Άρνησης Εξυπηρέτησης).

Κακόβουλο λογισμικό σάρωσης δεδομένων ανακαλύφθηκε στην Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα, αφότου έπληξε εκατοντάδες υπολογιστές, σύμφωνα με ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET.

Οι υποψίες στράφηκαν στη Ρωσία, η οποία έχει επανειλημμένως κατηγορηθεί για κυβερνοεπιθέσεις κατά της Ουκρανίας και άλλων χωρών. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται κυβερνητικές υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ υποστήριξαν πως ρώσοι χάκερς ήταν πίσω από μία σειρά κυβερνοεπιθέσεων DDoS την περασμένη εβδομάδα που έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας ιστότοπους τραπεζών και κυβερνητικών υπηρεσιών της Ουκρανίας πριν από τη ρωσική εισβολή. Η Ρωσία έχει αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες.

Μπάιντεν: O Πούτιν παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα απ' αυτό που ήθελε

«Ο Πούτιν παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα απ' αυτό που ήθελε» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε το Σάββατο, επισημαίνοντας πως στόχος αυτή τη στιγμή είναι οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν ενωμένες.

«Ο στόχος μου από την αρχή ήταν να διασφαλίσω ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα έχουν την ίδια γραμμή. Γιατί αυτό που νομίζω είναι ότι ο Πούτιν πίστευε ότι αυτό που θα μπορούσε να κάνει ήταν να διασπάσει το ΝΑΤΟ, δημιουργώντας ένα μεγάλο άνοιγμα για να μπορέσει να περάσει. Και αυτό δεν έχει συμβεί», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο Μπράιαν Τάιλερ Κοέν.

«Όχι μόνο το ΝΑΤΟ είναι περισσότερο ενωμένο, δείτε τι γίνεται με τη Φινλανδία, δείτε τι γίνεται με τη Σουηδία, δείτε τι γίνεται με άλλες χώρες. Παράγει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα απ' αυτό που ήθελε», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν σε συνέντευξή του. «Αυτό που ξέρω είναι πως πρέπει να επιμείνουμε σ' αυτή την πορεία μαζί με τους υπόλοιπους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Επίσης, προέβλεψε ότι η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ τίμημα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ επισήμανε πως ο πόλεμος αυτός φέρνει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ακόμα πιο κοντά.

Ερωτηθείς για τις κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να τιμωρηθεί η Ρωσία χωρίς να υπάρξει κίνδυνος πολέμου παγκόσμιας κλίμακας.

«Έχουμε δύο επιλογές. Πρώτον, να ξεκινήσουμε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να πάμε σε πόλεμο με την Ρωσία. Ή δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ότι μια χώρα που ενεργεί τόσο αντίθετα με το διεθνές δίκαιο θα πληρώσει τίμημα γι' αυτό που έκανε», σχολίασε.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε προτάσεις από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι κλειδί για συμφωνίες για περισσότερη διεθνή στήριξη στην Ουκρανία.

«Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα», δηλώνει ο Ζελένσκι σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και προσθέτει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή έλλειψη πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

According to the results of my conversation with @azpresident, all @SOCARofficial gas stations in Ukraine have been instructed to provide fuel for ambulances and SES free of charge. At night we are waiting for a plane with medications from Azerbaijan. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter o Ουκρανός πρόεδρος το βράδυ του Σαββάτου θα φτάσει στην Ουκρανία αεροσκάφος με φάρμακα στο Αζερμπαϊτζάν.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πάπα Φραγκίσκο για τις προσευχές του για τη λήξη του πολέμου.

Thanked Pope Francis @Pontifex for praying for peace in Ukraine and a ceasefire. The Ukrainian people feel the spiritual support of His Holiness. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022

Ουκρανός αξιωματούχος: Ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν τον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια και στοχεύουν με τις ρουκέτες τους την τοποθεσία, δήλωσε σήμερα ο Βαντίμ Ντενισένκο, σύμβουλος του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών.

Η Ρωσία έχει ήδη καταλάβει τον κατεστραμμένο σταθμό του Τσερνόμπιλ σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων βόρεια του Κιέβου.

ΗΠΑ: Στέλνει στρατιωτική βοήθεια ύψους 350 εκατομμυρίων δολ. στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ θα παράσχουν μια νέα στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία, ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, για να βοηθήσουν το Κίεβο να πολεμήσει τη ρωσική εισβολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

«Αυτή η βοήθεια θα περιλαμβάνει νέα αμυντικά στρατιωτικά μέσα, που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πολεμήσει τις τεθωρακισμένες, αερομεταφερόμενες και άλλες απειλές με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη σήμερα», διαβεβαίωσε ο Μπλίνκεν σε ένα δελτίο τύπου.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο πλευρό του ουκρανικού λαού τη στιγμή που υπερασπίζεται το κυρίαρχο, θαρραλέο και υπερήφανο έθνος του», συμπλήρωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είχαν εκταμιεύσει το φθινόπωρο στρατιωτική βοήθεια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Ουκρανία, κατόπιν επιπλέον 200 εκατομμυρίων δολαρίων τον Δεκέμβριο, «ενώ η (ρωσική) απειλή υλοποιείτο».

Με τα 350 εκατομμύρια που ανακοινώθηκαν σήμερα, το ποσό αυτό «ανέρχεται σε άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολική βοήθεια ασφαλείας που οι ΗΠΑ παρέχουν στην Ουκρανία…», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο προέδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έδωσε οδηγίες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκειμένου να αποδεσμεύσει κονδύλι ύψους 350 εκατ. δολαρίων ως στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία καθώς η χώρα προσπαθεί να αποκρούσει μια ρωσική εισβολή.