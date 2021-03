Δύο Έλληνες στον δρόμο για τα Όσκαρ

Ρούντι Τζουλιάνι και Γκλεν Κλόουζ από τη μία, Αντονι Χόπκινς, Γκάρι Ολντμαν και Φράνσις Μακ Ντόρμαντ Βαϊόλα Ντέιβις από την άλλη. Είναι οι υποψήφιοι για τα Χρυσά Βατόμουρα και οι υποψήφιοι για τα Όσκαρ. Στην πραγματικότητα, τα Όσκαρ είναι τα σημαντικότερα βραβεία κινηματογράφου στον κόσμο και τα Χρυσά Βατόμουρα είναι, απλώς, για να γελάει ο πλανήτης. Κι αυτό, όμως, καλό είναι.

Στα πιο απρόβλεπτα και παράξενα λόγω των συνθηκών Όσκαρ, είναι υποψήφιοι δύο Έλληνες. Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ για τη διεύθυνση φωτογραφίας της «Δίκης των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν κι ο Γιώργος Λαμπρινός για το μοντάζ του «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ. Ωστόσο δεν τα κατάφερε ο Χρήστος Νίκου με τα «Μήλα».

Ας δούμε συνοπτικά τις υποψηφιότητες λοιπόν. H ταινία Mank του Netflix κατάφερε να αποσπάσει 10 υποψηφιότητες ενώ για πρώτη φορά δύο γυναίκες «παλεύουν» για την καλύτερη σκηνοθεσία στα Όσκαρ. Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις τελικές υποψηφιότητες, και η τελετή απονομής της υψηλότερης διάκρισης στη βιομηχανία του κινηματογράφου, θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

Το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ προηγείται με 10 υποψηφιότητες και ακολουθούν το «Nomadland» της Κλόι Ζάο με 6 υποψηφιότητες, το «Minari» του Λι Αϊζακ Τσανγκ με 6 υποψηφιότητες, το «Sound of Metal» του Ντάριους Μόρντερ με 6 υποψηφιότητες το «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ με 6 υποψηφιότητες και η «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Άαρον Σόρκιν με 6 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το “Promising Young Woman” ένα ιδιαίτερο φεμινιστικό θρίλερ εκδίκησης που απέσπασε πέντε υποψηφιότητες. Για πρώτη φορά, η Ακαδημία ψήφισε δύο γυναίκες για την καλύτερη σκηνοθεσία, αναγνωρίζοντας την Chloé Zhao για το έργο της στο "Nomadland" και την Emerald Fennell για το "Promising Young Woman".

Ανάμεσα στους υποψήφιους συναντάμε και δύο Έλληνες. Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» (The Trial of the Chicago 7) ενώ ο Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ στο «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ.

Η Ακαδημία επέτρεψε και σε ταινίες που δεν έκαναν πρεμιέρα σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα να βάλουν υποψηφιότητα και, έτσι, το ποιες ταινίες θα κερδίσουν, παραμένει μυστήριο.

Μερικές ταινίες, ωστόσο, έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν από τα βραβεία που, συνήθως, προβλέπουν υποψηφιότητες και νικητές για τα Όσκαρ. Ανάμεσά τους τα Nomadland, The Trial of the Chicago 7, Mank, Promising Young Woman και Minari.

Τα αγαπημένα «Χρυσά Βατόμουρα», σατιρικά βραβεία για τις χειρότερες ταινίες της χρονιάς, έχουν πολλές εκπλήξεις. Ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, δεν γνώριζε ότι θα συμμετείχε στην ταινία «Borat 2», όμως χάρη στην συμμετοχή που αγνοούσε, έλαβε δύο υποψηφιότητες.

Στη συνέχεια των περιπετειών του δημοσιογράφου από το Καζακστάν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Σάσα Μπάρον Κoέν, ο Ρούντι Τζουλιάνι δίνει συνέντευξη, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, στη νεαρή και πολυμήχανη κόρη του Μπόρατ, που υποτίθεται είναι ανήλικη και την οποία υποδύεται η Βουλγάρα ηθοποιός Μαρία Μπακάλοβα.

Η σκηνή τελειώνει σε ένα κρεβάτι όπου ο Τζουλιάνι βάζει το χέρι του στο παντελόνι του, χωρίς φόβο ότι καταγράφεται από κρυφές κάμερες. Ο δικηγόρος διαψεύδει κάθε κακόβουλη πρόθεση εκ μέρους του, εξηγώντας ότι απλά βάζει το πουκάμισο μέσα στο παντελόνι του.

Η σύντομη αυτή «εμφάνιση», τόσο αξιομνημόνευτη όσο και ακούσια, είχε ως αποτέλεσμα ο Ρούντι Τζουλιάνι να προταθεί για το Βατόμουρο του «χειρότερου β΄ ανδρικού ρόλου» και του χειρότερου διδύμου στο πλευρό της Μαρίας Μπακάλοβα.

Επιπλέον, η ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ έχει προταθεί για τα Χρυσά Βατόμουρα, για τον ρόλο της στην ταινία Hillbilly Elegy που προβλήθηκε στο Netflix.

Στην κορυφή των υποψηφιοτήτων για το 2021, βρίσκονται το ριμέικ της ταινίας «Dolittle» με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και το πολωνικό ερωτικό δράμα του Netflix "365 ημέρες", με 6 υποψηφιότητας έκαστη.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τα Οσκαρ



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Mank

Minari

Promising Young Woman

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Chloé Zhao – Nomadland

David Fincher – Mank

Aaron Sorkin – The Trial of the Chicago 7

Emerald Fennell – Promising Young Woman

Thomas Vinterberg – Another Round



Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Chadwick Boseman – ‘Ma Rainey’s Black Bottom’

Anthony Hopkins – ‘The Father’

Riz Ahmed – ‘Sound of Metal’

Gary Oldman – ‘Mank’

Steven Yeun – ‘Minari’



Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Carey Mulligan – Promising Young Woman

Frances McDormand – Nomadland

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – United States vs Billie Holliday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman



Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Daniel Kaluuya & LaKeith Stanfield – Judas And The Black Messiah

Sacha Baron Cohen – The Trial of The Chicago 7

Leslie Odom Jr. – One Night In Miami

Paul Raci – Sound of Metal



Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Yuh Jung-Youn – Minari

Amanda Seyfried – Mank

Maria Bakalova – Borat Subsequent Moviefilm

Olivia Coleman – The Father



ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

– Borat Subsequent Moviefilm

– The Father

– Nomadland

– One Night in Miami

– The White Tiger



ΗΧΟΣ

– Sound of Metal

– Soul

– Mank

– Greyhound

– News of the World



ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

– Ma Rainey’s Black Bottom

– Mank

– Emma

– Mulan

– Pinochico



ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

– Mank

– Ma Rainey’s Black Bottom

– Pinocchio

– Emma

– Hillbilly Elegy



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

– Soul

– Wolfwalkers

– Over The Moon

– Onward

– A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

– Time

– Crip Camp

– My Octopus Teacher

– Collective

– The Mole Agent



ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

– Another Round

– Better Days

– Collective

– The Man Who Sold His Skins

– Quo Vadis, Aida?



ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

– A Concerto Is a Conversation

– A Love Song for Latasha

– Colette

– Hunger World

– Do Not Split



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

– Two Distant Strangers

– Feeling Through

– The Letter Room

– White Eyes

– The Present



ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

– If Anything Happens I Love You

– Burrow

– Yes-People

– Opera

– Genius Loci