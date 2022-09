Φον ντερ Λάιεν: Δύναμη πυρός 140 δισ. από φόρους στα υπερκέρδη

Ενα γενναίο πακέτο 140 δισ ευρώ σχεδιάζει να συγκεντρώσει η Κομισιόν από τη φορολόγηση των «ουρανοκατέβατων κερδών» διυλιστηρίων, χονδρεμπορικών εταιρειών αερίου και ηλεκτροπαραγωγών, όπως ανακοίνωσε η Φον Ντερ Λάιεν. Στόχος, οι κυβερνήσεις να επιδοτήσουν πιο μαζικά και αποτελεσματικά το φετινό χειμώνα τους λογαριασμούς εκατομμυρίων ευρωπαϊκών νοικοκυριών και επιχειρήσεων

«Σε αυτές τις εποχές είναι λάθος να έχει κανείς ουρανοκατέβατα υπερκέρδη και έσοδα επωφελούμενος από τον πόλεμο στην πλάτη των καταναλωτών. Σε αυτές τις εποχές τα κέρδη πρέπει να μοιράζονται και να διοχετεύονται σε όσους τα έχουν περισσότερο ανάγκη», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην καθιερωμένη ετήσια ομιλίας για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Οι προτάσεις μας θα αποφέρουν 140 δισ. ευρώ που θα κατευθυνθούν στις χώρες-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές του φυσικού αερίου. «Από τη μία χρειάζεται ασφάλεια στον εφοδιασμό και από την άλλη πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΕ παραμένει ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το αέριο πρέπει να συνεχίσει να φτάνει στην ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε ότι με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Στέρε συμφώνησε να δημιουργηθεί μια Ομάδα Κρούσης (Τask Force) που θα στοχεύσει στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

«Το λεγόμενο TTF δεν έχει προσαρμοστεί στις μεταβολές της αγοράς αερίου», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει δείκτες αξιολόγησης πιο αξιόπιστους για την εμπορία ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μπορέσουμε να αντικατοπτρίσουμε τις αλλαγές στην αγορά.

Σημείωσε, τέλος, ότι «αυτή τη στιγμή η αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι όπως έχει σχεδιαστεί, δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των καταναλωτών» και τόνισε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για να υπάρξει μια «βαθιά» μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ούτως ώστε να αποσυνδεθεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από αυτή του φυσικού αερίου, πρόταση που έχει διατυπωθεί και από την ελληνική κυβέρνηση.

Ανακοίνωσε δε τη δημιουργία μιας τράπεζας υδρογόνου ώστε να χτιστεί μια αγορά υδρογόνου στην Ευρώπη, προς όφελος και των καταναλωτών και του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, νομοθετική παρέμβαση για τον «Ευρωπαϊκό Έλεγχο των Κρίσιμων Πρώτων Υλών», ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον κρίσεις επάρκειας, καθώς και την ενίσχυση της βιομηχανίας της Ευρώπης με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης.

«Πρώτες ύλες, όπως το λίθιο και οι σπάνιες γαίες θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές, όπως σήμερα το αέριο και το πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι σήμερα υπάρχει ένα και μόνο κράτος που δεσπόζει σε αυτή την αγορά. Το 60% των σπανίων γαιών υφίσταται επεξεργασία στην Κίνα. Πρέπει να εμποδίσουμε να πέσουμε στην παγίδα μιας νέας εξάρτησης, όπως σήμερα με αέριο και πετρέλαιο.», τόνισε η Επίτροπος προσθέτοντας ότι χρειάζονται νέες σχέσεις με νέους αξιόπιστους εταίρους, όπως Χιλή, Μεξικό, Ν.Ζηλανδία, και να δώσουμε ώθηση σε διαπραγματεύσεις με εταίρους όπως Αυστραλία και Ινδία.

«Σήμερα εισάγουμε νομοθετική πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Σύντομα τα 2/3 των μπαταριών που χρειαζόμαστε, θα παράγεται στην Ευρώπη.», δεσμεύτηκε.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε και την ανάγκη για δημοσιονομικούς κανόνες που να επιτρέπουν στρατηγικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και κανόνες που ταιριάζουν στις προκλήσεις αυτής της δεκαετίας.

«Τον Οκτώβριο θα παρουσιάσουμε νέες ιδέες για την οικονομική μας διακυβέρνηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στην πορεία μείωσης του χρέους τους.

Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη λογοδοσία για την υλοποίηση όσων έχουν συμφωνηθεί, σημείωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Θα πρέπει να υπάρχουν απλούστεροι κανόνες που μπορούν να ακολουθήσουν όλοι», εξήγησε.

«Χρειαζόμαστε ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, ένα εργατικό δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες και πρόσβαση στις πρώτες ύλες που χρειάζεται η βιομηχανία μας», τόνισε.

Επιπροσθέτως, έκανε λόγο για πακέτο βοήθειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Θα περιλαμβάνει μια πρόταση για ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη - το ονομάζουμε BEFIT», σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να άρουμε τα εμπόδια που εξακολουθούν να κρατούν πίσω τις μικρές εταιρείες μας».

Επίθεση στον Πούτιν

Η φον ντερ Λάιεν μίλησε με σκληρά λόγια για τον πρόεδρο της Ρωσίας αναφέροντας ότι «έπρεπε να είχαμε ακούσει όσους γνωρίζουν καλά τον Πούτιν, όσους εξέθεσαν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν. Έπρεπε να ακούσουμε τους εταίρους και φίλους μας στην Ανατολική Ευρώπη ότι ο Πούτιν δεν θα σταματούσε»,

«Δεν είναι μόνο ένας πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Πρόκειται για έναν πόλεμο κατά της ενέργειας, κατά της οικονομίας μας κατά των αξιών μας», ανέφερε η Επίτροπος που τόνισε ότι είναι η πρώτη φορά που αυτή η ομιλία εκφωνείται με έναν πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό έδαφος.

«Ο Πούτιν θα αποτύχει, η Ευρώπη θα νικήσει», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα οι Ευρωπαίοι να δείξουν αποφασιστικότητα.

Οι δυτικές κυρώσεις έχουν αρχίσει να έχουν πραγματικό αντίκτυπο και ήρθαν για να μείνουν, ξεκαθάρισε η ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας ότι η αλληλεγγύη της Ένωσης απέναντι στην Ουκρανία θα είναι ακλόνητη. «Ο οικονομικός τομέας της Ρωσίας είναι στην εντατική», είπε χαρακτηριστικά αναφέροντας ότι σχεδόν χίλιες διεθνείς εταιρείες έφυγαν από τη χώρα. «Ο ρωσικός στρατός παίρνει τσιπς από πλυντήρια πιάτων και καταψύκτες για να επιδιορθώσει τον στρατιωτικό της εξοπλισμό επειδή έχουν ξεμείνει από ημιαγωγούς»,

«Σήμερα η τόλμη έχει ένα όνομα. Το όνομα αυτό είναι Ουκρανία. Η τόλμη έχει ένα πρόσωπο: των ανδρών και γυναικών που αντιστέκονται στη ρωσική εισβολή», ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα συνεχάρη την πρώτη κυρία της Ουκρανίας Ολένα Ζελένσκι, η οποία ήταν παρούσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το θάρρος της ίδιας και του συζύγου της που εμψυχώνουν έναν ολόκληρο λαό. «Δώσατε φωνή στο λαό σας στο παγκόσμιο προσκήνιο και δώσατε ελπίδα σε όλους μας. Ζήτω η Ουκρανία!», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι η οικονομική υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί. Όπως είπε, η ΕΕ θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει την ανοικοδόμηση των σχολείων στην Ουκρανία, ενώ τόνισε ότι η Επιτροπή θα εργαστεί για να αποκτήσει η Ουκρανία άμεσα πρόσβαση στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Ανακοίνωσε, επίσης, ότι θα ταξιδέψει αύριο στο Κίεβο για να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

