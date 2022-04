Δορυφορικές εικόνες εντόπισαν ομαδικό τάφο στον περίβολο εκκλησίας στην Μπούχα

Δορυφορικές εικόνες που δείχνουν μια τάφρο 14 μέτρων σκαμμένη στο έδαφος του περιβόλου της ουκρανικής εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα και του Πιερβοζβάνοχο των Αγίων Πάντων στην Μπούχα, όπου καταγράφεται ένας ομαδικός τάφος, δημοσίευσε η ιδιωτική αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies.

Ukrainian civilians' bodies have been found littered around Bucha, other areas in NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31. pic.twitter.com/6lKxRYEDd7