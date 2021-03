Δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε 30 εκατ. ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τη Microsoft

Η Microsoft ανακοινώνει σήμερα ότι έχει βοηθήσει πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους σε 249 χώρες και περιοχές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 25 εκατομμυρίων που είχε θέσει τον περασμένο Ιούνιο, ενώ επεκτείνει τη δέσμευσή της, βοηθώντας 250.000 εταιρείες να προβούν σε προσλήψεις, που θα βασίζονται στις δεξιότητες, μέσα στο 2021.

Από εργαζόμενους σε εργοστάσια, σε συνεργάτες στον τομέα λιανικής ακόμα και οδηγούς φορτηγών, εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν διαδικτυακά μαθήματα μάθησης από το GitHub, το LinkedIn και τη Microsoft κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για να προετοιμαστούν ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση σε τομείς με τη μεγαλύτερη απήχηση, όπως εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση έργων και ανάλυση δεδομένων. Η ανακοίνωση, που είναι διαθέσιμη στο Επίσημο Blog της Microsoft, αποτελεί συνέχεια των προσπαθειών της εταιρείας να υποστηρίξει τους ανθρώπους, επεκτείνοντας έως το 2021 τόσο τα δωρεάν μαθήματα από το LinkedIn Learning και το Microsoft Learn όσο και τις πιστοποιήσεις χαμηλού κόστους, που αντιστοιχούν σε 10 από τις πιο περιζήτητες θέσεις εργασίας. Το επόμενο στάδιο της πρωτοβουλίας θέτει καινούργια θεμέλια, για μια οικονομία που βασίζεται στις δεξιότητες, μέσω μιας νέα σουίτας από εργαλεία και πλατφόρμες, που έχουν σχεδιαστεί για να φέρουν σε επαφή εργοδότες, με άτομα με εξειδικευμένη εκπαίδευση που αναζητούν εργασία.

«Από το περασμένο έτος, έχουμε δει την πανδημία να πλήττει πιο πολύ τους ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν λιγότερο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Microsoft Brad Smith «Διπλασιάζουμε τις προσπάθειές μας τόσο μέσω του LinkedIn όσο και σε ολόκληρη τη Microsoft με νέους πόρους για να υποστηρίξουμε μια αγορά εργασίας με βάση τις δεξιότητες χωρίς αποκλεισμούς, δημιουργώντας περισσότερες εναλλακτικές λύσεις, μεγαλύτερη ευελιξία και προσβάσιμες επιλογές μάθησης, που να συνδέονται ευκολότερα με νέες θέσεις εργασίας».

Φέτος, το LinkedIn σχεδιάζει να βοηθήσει 250.000 εταιρείες να προβούν σε προσλήψεις βάσει δεξιοτήτων, μέσα από νέα αλλά και υπάρχοντα εργαλεία πρόσληψης. Η εταιρεία θα προσφέρει τόσο νέες ευκαιρίες, για όσους αναζητούν εργασία, να ξεδιπλώσουν τις δεξιότητές τους όσο και νέα εργαλεία, για τους εργοδότες, για να επιλέξουν υποψηφίους με κριτήριο τις ικανότητές τους:

• Το πιλοτικό λανσάρισμα του LinkedIn Skills Path, ένας νέος τρόπος για τις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν με βάση τις δεξιότητες. Το Skills Path συνδυάζει μαθήματα του LinkedIn Learning με αξιολογήσεις δεξιοτήτων, για να βοηθήσει τους υπεύθυνους προσλήψεων να εντοπίσουν υποψήφιους με πιο δίκαιο τρόπο - βάσει των αποδεδειγμένων δεξιοτήτων τους. Το LinkedIn λανσάρει πιλοτικά το Skills Path με διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock, Gap Inc. και TaskRabbit, που έχουν δεσμευτεί να διευρύνουν τις πρακτικές προσλήψεών τους, ώστε να προσεγγίζουν αποτελεσματικότερα υποψηφίους με διαφορετικό εύρος εμπειριών.

• Οι νέες εξατομικευμένες δυνατότητες προφίλ του LinkedIn, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να μοιραστούν περισσότερα για τον εαυτό τους, την καριέρα και τους στόχους τους με πιο αυθεντικό και ελκυστικό τρόπο. Αυτό περιλαμβάνει ένα cover story σε μορφή βίντεο που επιτρέπει στους αιτούντες εργασία να αποδείξουν τις ήπιες δεξιότητές τους σε υπεύθυνους προσλήψεων. Το 75% των στελεχών που είναι υπεύθυνοι για τις πρόσληψης πιστεύουν ότι ένα τυπικό βιογραφικό δεν επαρκεί για την αξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων ενός υποψηφίου και σχεδόν το 80% πιστεύει ότι η αξιολόγηση μέσω βίντεο έχει γίνει πολύ σημαντική κατά την επιλογή των υποψηφίων. *

• Η διευρυμένη πρόσβαση στο γράφημα δεξιοτήτων του LinkedIn θα βοηθήσει στην εγκαθίδρυση μιας κοινής γλώσσας δεξιοτήτων για άτομα, εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες, για τη βελτίωση των προγραμμάτων πρόσληψης και ανάπτυξης εργατικού δυναμικού.

Η Microsoft συγκεντρώνει πόρους από κάθε τμήμα της εταιρείας, υποστηρίζοντας το έργο του LinkedIn για την προώθηση ευκαιριών εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του Career Coach, μιας εφαρμογής του Microsoft Teams for Education που υποστηρίζεται από το LinkedIn και παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση για τους σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να σχεδιάσουν την πορεία της καριέρας τους. Επίσης, το Career Coach προσφέρει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα μια ενοποιημένη λύση σταδιοδρομίας, για να βοηθήσουν τους σπουδαστές να ανακαλύψουν τους στόχους, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο αναγνώρισης δεξιοτήτων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την αξιοποίηση του LinkedIn, που αντιστοιχεί το πλήρες προφίλ ενός σπουδαστή με τις τάσεις της αγοράς εργασίας, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας και να συνδεθούν τόσο με μέντορες όσο και συνομηλίκους τους.

«Για πολύ καιρό, ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνονταν οι άνθρωποι βασίζονταν αποκλειστικά στη δουλειά που είχαν, στο πτυχίο που διέθεταν ή στους ανθρώπους που γνώριζαν. Αυτό αρχίζει να αλλάζει. Οι εργαζόμενοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι και διαμορφώνουν ανάλογα τις δεξιότητες που έχουν και τις δεξιότητες που χρειάζονται, ενώ οι επιχειρήσεις δεν εξετάζουν μόνο αυτά τα κλασικά διαπιστευτήρια, αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες που οι εργαζόμενοι, από διαφορετικές κοινωνίες, πρέπει να έχουν για να ανταποκριθούν στην εργασία τους. Θέλουμε να βοηθήσουμε στην επιτάχυνση αυτής της αλλαγής », δήλωσε ο Ryan Roslansky, CEO του LinkedIn. «Από τον περασμένο Ιούνιο, η Microsoft και το LinkedIn έχουν βοηθήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως να αποκτήσουν πρόσβαση σε ψηφιακές δεξιότητες και σήμερα επεκτείνουμε τη δέσμευσή μας, βοηθώντας 250.000 εταιρείες να προβούν σε προσλήψεις βάσει δεξιοτήτων το 2021».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Microsoft συνεργάστηκε στενά με τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για να βοηθήσει στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης μέσω εκπαίδευσης, καθοδήγησης και δικτύωσης σε περίπου 6 εκατομμύρια μαθητές. Η Microsoft θα παρέχει αυτά τα μαθήματα στο ευρύ κοινό και ανακοινώνει μια νέα διαδικτυακή υπηρεσία, το Career Connector, η οποία θα προσφέρει σε 50.000 άτομα που αναζητούν εργασία, την ευκαιρία να βρουν δουλειά σε τομείς σχετικούς με την τεχνολογία τα επόμενα τρία χρόνια. Έμφαση θα δοθεί σε σπουδαστές που έχουν αναπτύξει δεξιότητες μέσω των μη κερδοσκοπικών και εκπαιδευτικών συνεργατών της Microsoft, έχοντας στο επίκεντρο τις γυναίκες και τις μειονότητες που υποεκρποσωπούνται στον κλάδο της τεχνολογίας.

Η Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εποχή του Intelligent cloud και του Intelligent Edge. Η αποστολή της είναι να ενδυναμώσει κάθε άτομο και κάθε οργανισμό στον πλανήτη για να πετύχει περισσότερα.

* Survey methodology: Censuswide conducted online research on behalf of LinkedIn, between Feb. 25 and March 2, 2021, among 1,009 hiring managers and 2,101 job seekers, ages 18 to 69, in the U.S.