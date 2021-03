Δωρεάν εμβόλια στους οπαδούς της προσφέρει η Ζενίτ

Η Ζενίτ προσφέρει δωρεάν εμβόλια κατά του κορονοϊού στους φιλάθλους της που είναι 18 ετών και πάνω και επισκέπτονται τα εντός έδρας παιχνίδια της στην «Gazprom Arena». Η προσφορά της ομάδας θα κρατήσει ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν του ρωσικού πρωταθλήματος. Θα παρέχει σε κάθε έναν που θέλει να εμβολιαστεί το εμβόλιο Sputnik V.

Το κινητό κέντρο εμβολιασμού που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος λειτουργούσε δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα με την Αχμάτ Γκρόζνι το περασμένο Σάββατο. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι το τελευταίο εντός έδρας ματς της ομάδας εναντίον της Λοκομοτίβ Μόσχας στις 2 Μαΐου. Το κλαμπ είπε στους οπαδούς να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, όπως ταυτότητα και κάρτα υγείας, ενώ θα έπρεπε να έχουν εξεταστεί και από γιατρό πριν τους δοθεί η δόση του εμβολίου.

The #SputnikV vaccination programme is well underway here at the Gazprom Arena



We'll be offering free vaccinations to supporters at everyone of our home games for the rest of this season! pic.twitter.com/AApj784mCN