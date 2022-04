Ρωσία: Δοκιμή νέου διηπειρωτικού πυραύλου - Πούτιν: «Τροφή για σκέψη σε όσους μας απειλούν»

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εκτόξευσε τον νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat, ένα στρατηγικό όπλο που ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι δεν έχει παρόμοιο του και το οποίο «θα δώσει τροφή για σκέψη» σε όσους προσπαθούν να απειλήσουν τη Ρωσία.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Πούτιν εμφανίστηκε στην τηλεόραση να ενημερώνεται από τον στρατό ότι ο πύραυλος είχε εκτοξευθεί από το Πλεσέτσκ στα βορειοδυτικά της χώρας και έπληξε στόχους στη χερσόνησο Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή.

Πάντως το αμερικανικό Πεντάγωνο δήλωσε ότι η Ρωσία είχε ενημερώσει τις ΗΠΑ για τη δοκιμή και ότι την αντιμετωπίζει ως δοκιμή ρουτίνας.

Nuclear BREAKING: "Today at 15:12 #Moscow time #Sarmat intercontinental ballistic missile was successfully launched from a silo launcher," the Russian Defense Ministry said.



Can carry: 10–15 MIRVs; Unspecified number of Avangard Hypersonic Gliders. Armed with nuclear warheads pic.twitter.com/p56DoSU1Ll