Δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολιτικοί στο επίκεντρο παγκόσμιου σκανδάλου υποκλοπών

Δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, πολιτικοί και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι σε όλο τον κόσμο φέρονται να ήταν στο στόχαστρο αυταρχικών καθεστώτων και κυβερνήσεων, μέσω της χρήσης λογισμικού υποκλοπής το οποίο πωλείται από ισραηλινή εταιρεία, σύμφωνα με έρευνα μέσων ενημέρωσης για μια μαζική διαρροή δεδομένων.

Η έρευνα -η οποία δημοσιεύθηκε σε 17 μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους στις εφημερίδες Le Monde, The Guardian και The Washington Post- μιλά για εκτεταμένη και συνεχιζόμενη κατάχρηση του λογισμικού υποκλοπής Pegasus της ισραηλινής εταιρείας NSO Group.

Η NSO υποστηρίζει πάντως ότι το λογισμικό Pegasus βοηθά μόνο στον εντοπισμό τρομοκρατών και τη διερεύνηση σοβαρών εγκληματιών, αλλά ότι δεν έχει καμία ανάμιξη στο ποιούς παρακολουθεί ο κάθε κυβερνητικός προμηθευτής του λογισμικού. Οπως αναφέρει η NSO τηρεί όλους τους διεθνείς περιορισμούς εξαγωγής αυτού του λογισμικού κατασκοπείας, ότι σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι δεσμεύεται από ηθικές αρχές.

Περίπου 180 δημοσιογράφοι φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα, από οργανισμούς όπως το Γαλλικό Πρακτορείο, το CNN, οι New York Times, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η λίστα περιλαμβάνει επίσης δύο γυναίκες από το περιβάλλον του δολοφονημένο Σουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, καθώς και τον Μεξικανό δημοσιογράφο με την ονομασία Σεσίλιο Πινέδα Μπίρτο, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε.

Η ευρύτερη λίστα φέρεται να περιλαμβάνει επίσης αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μέλη αραβικών βασιλικών οικογενειών και στελέχη επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον 10 κυβερνήσεις εκτιμάται ότι ανήκουν στους πελάτες της εταιρείας που εισήγαγαν τηλεφωνικούς αριθμούς στο σύστημα: Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Καζακστάν, Μεξικό, Μαρόκο, Ρουάντα, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία, Ινδία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ρουάντα, το Μαρόκο, η Ινδία και η Ουγγαρία αρνήθηκαν ότι χρησιμοποιήσουν το λογισμικό για να χακάρουν τα τηλέφωνα ατόμων που αναφέρονται στη λίστα. Οι κυβερνήσεις του Αζερμπαϊτζάν, του Μπαχρέιν, του Καζακστάν, της Σαουδικής Αραβίας, του Μεξικού, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο, σύμφωνα με τον Guardian.

Κατά την ευρεία έρευνα, δεκάδες δημοσιογράφοι και διευθυντικά στελέχη γαλλικών μέσων ενημέρωσης φιγουράρουν στον κατάλογο των στόχων του Pegasus, ανάμεσά τους μέλη των συντακτικών ομάδων των εφημερίδων Le Monde, Canard enchaîné, Figaro, του Γαλλικού Πρακτορείου, καθώς και του δικτύου France Télévisions.

Όπως αποκάλυψε το Citizen Lab,μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Τορόντο με επικεφαλής τον καθηγητή Ρον Ντέιμπερτ πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης που μπορεί να εγκατασταθεί στο λειτουργικό σύστημα στα λεγόμενα «έξυπνα τηλέφωνα» .Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα υποκλοπής γραπτών μηνυμάτων και κωδικών ασφαλείας, αλλά και γεωεντοπισμού του κινητού τηλεφώνου. «Ο τρόπος με τον οποίο ‘μολύνεται’ ένα κινητό τηλέφωνο είναι σχετικά απλός. Ο χρήστης λαμβάνει κάποιο παραπλανητικό email ή μήνυμα και πείθεται να πατήσει σε ένα link, εγκαθιστώντας εν αγνοία του το λογισμικό παρακολούθησης. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα είναι εκτεθειμένος. Ο χρήστης του λογισμικού έχει τη δυνατότητα συνακρόασης συνομιλιών, ακόμη και ενεργοποίησης της κάμερας και του μικροφώνου του κινητού τηλεφώνου.

