Δίκη Τραμπ: Βίντεο με τα επεισόδια στη Γερουσία έδειξαν οι Δημοκρατικοί

Το κατηγορητήριο σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται «σε συγκεκριμένα και ισχυρά γεγονότα», υποστήριξε σήμερα ο Δημοκρατικός βουλευτής-κατήγορος Τζέιμι Ράσκιν, παρουσιάζοντας, στην έναρξη της δίκης στη Γερουσία, ένα βίντεο από τις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου.

Ο Ράσκιν, που ήταν καθηγητής νομικής, υποσχέθηκε ότι θα αποφύγει τα ενοχλητικά, σχοινοτενή «μαθήματα» και έδειξε τα μονταρισμένα πλάνα, διάρκειας δέκα λεπτών, στους γερουσιαστές που τα είχαν βιώσει και δια ζώσης πριν από περίπου έναν μήνα.

Το βίντεο δείχνει τους υποστηρικτές του Τραμπ να γκρεμίζουν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα του Καπιτωλίου και να χτυπούν αστυνομικούς. Δείχνει επίσης τη στιγμή που οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να σπάσουν τις πόρτες της αίθουσας της Βουλής, ενώ οι βουλευτές κρύβονταν, καθώς και τη στιγμή που ένας αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει τη διαδηλώτρια Άσλι Μπάμπιτ, βετεράνο της πολεμικής αεροπορίας, που επιχειρούσε να μπει στο κτίριο από ένα σπασμένο παράθυρο.

Σε μια άλλη σκηνή, ένας ταραξίας ψάχνει στο γραφείο ενός βουλευτή και ακούγεται να λέει: «Κάτι πρέπει να υπάρχει εδώ για να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον αυτών των αλητών».

Στα ενδιάμεσα, το βίντεο δείχνει αποσπάσματα από την ομιλία του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του, τους οποίους καλεί «να αγωνιστούν διαολεμένα».

Κατά την επίθεση στο Καπιτώλιο σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 170 αστυνομικοί.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη νομιμότητα της διαδικασίας καθαίρεσης» δεδομένου ότι ξεκίνησε όταν ο Τραμπ ήταν ακόμη πρόεδρος και «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Γερουσία έχει τη δικαιοδοσία να τον δικάσει», υπογράμμισε ο Ράσκιν.

Θα ακολουθήσει ψηφοφορία για τη συνταγματικότητα ή μη της δίκης και, δεδομένου ότι απαιτείται απλή πλειοψηφία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί.

LIVE --> U.S. Senate #ImpeachmentTrial of Former President Trump - LIVE on C-SPAN2 https://t.co/erQlJhts8g https://t.co/obSmup0SVV