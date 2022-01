Δικαστήριο Τουρκίας: Παρατείνεται η φυλάκιση του Οσμάν Καβαλά

Τουρκικό δικαστήριο αποφάσισε τη Δευτέρα ότι ο Οσμάν Καβάλα πρέπει να μείνει κρατούμενος στη φυλακή, παρατείνοντας την κράτησή του για περισσότερα από τέσσερα χρόνια χωρίς καταδίκη, σε μια δίκη που πρόσθεσε εντάσεις στις σχέσεις της Άγκυρας με τους δυτικούς συμμάχους.

Σύμφωνα με το Reuters, το δικαστήριο αποφάσισε με πλειοψηφία να τον κρατήσει στη φυλακή για όσο διαρκεί η δίκη του. Ορίστηκε η επόμενη ακρόαση για τις 21 Φεβρουαρίου και γνωστοποίησε ότι η κράτησή του θα επανεκτιμηθεί στις 13 Φεβρουαρίου. Η Καβάλα κρατείται από τις 18 Οκτωβρίου του 2017.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπαν ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα και αποτελεί μέρος της καταστολής της διαφωνίας υπό τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Η κυβέρνηση το απορρίπτει και λέει ότι τα δικαστήρια της Τουρκίας είναι ανεξάρτητα.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) ζήτησε στα τέλη του 2019 την απελευθέρωση του Καβάλας λόγω έλλειψης εύλογης υποψίας ότι διέπραξε αδίκημα, κρίνοντας ότι η κράτησή του χρησιμεύει ως εργαλείο φίμωσης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης (CoE) διαμήνυσε στην Τουρκία τον Δεκέμβριο ότι ετοίμαζε «διαδικασίες επί παραβάσει» για την αποτυχία της να απελευθερώσει την Καβάλα.

Το 2020, η Καβάλα αθωώθηκε από τις κατηγορίες για τις πανεθνικές διαδηλώσεις το 2013 που επικεντρώθηκαν στο πάρκο Γκέζι της Κωνσταντινούπολης. Η απόφαση ανατράπηκε πέρυσι και συνδυάστηκε με κατηγορίες σε άλλη υπόθεση που σχετίζεται με απόπειρα πραξικοπήματος το 2016. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία.

Η Καβάλα, 64 ετών, δικάζεται με άλλους 51 σε συνδυασμό τριών ξεχωριστών υποθέσεων για τις διαδηλώσεις του 2013 και την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 κατά του Ερντογάν και της κυβέρνησής του.

Η Emma Sinclair-Webb του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε στο Twitter ότι το ΣτΕ έδωσε στην Τουρκία την τελευταία ευκαιρία να απελευθερώσει την Καβάλα πριν από τη σύνοδό της στις 2 Φεβρουαρίου, στην οποία θα στείλει την υπόθεση πίσω στο ΕΔΑΔ, ξεκινώντας τη διαδικασία.

