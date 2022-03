Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Δεν διαπιστώθηκε μεταβολή του επιπέδου ραδιενέργειας

Η ουκρανική επιτροπή ατομικής ενέργειας δεν εντόπισε «καμία μεταβολή» στο επίπεδο της ραδιενέργειας στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια, στην κεντρική Ουκρανία, το οποίο υπέστη νωρίτερα βομβαρδισμό από ρωσικά στρατεύματα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Ο ουκρανικός εποπτικός φορέας «πληροφόρησε τον ΔΟΑΕ ότι δεν διαπιστώθηκε καμία μεταβολή του επιπέδου ραδιενέργειας στο εργοστάσιο στη Ζαπορίζια», ανέφερε ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μέσω Twitter.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός θα παραχωρήσει και σχετική συνέντευξη τύπου.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation.