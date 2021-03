Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον Ρομπίνιο...

Δικαστήριο του Μιλάνου απέρριψε την έφεση του Ρομπίνιο μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση εννέα ετών για τον ομαδικό βιασμό μίας κοπέλας το 2013... Ο 37χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής καλείται να εκτίσει την ποινή του, η οποία επιβεβαιώθηκε και θα συνοδευτεί από διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς εδώ και μήνες βρίσκεται στην πατρίδα του. Πάντως, έχει εκ νέου προθεσμία 45 ημερών για να καταθέσει νέα έφεση. Εκτός από τη φυλάκιση, ο «Ρόμπι» είχε υποχρεωθεί να καταβάλει και αποζημίωση 60.000 ευρώ στο θύμα.

An Italian court have confirmed that Robinho has been sentenced to 9 years in jail after being found guilty for a sexual assault committed in Milan in 2013.



His contract at Santos has been suspended and he has 45 days to once again appeal his conviction. pic.twitter.com/qGDMQoyLuI