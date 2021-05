Λευκορωσία: Διεθνείς εκκλήσεις για τον Προτασέβιτς - Αμετανόητος ο Λουκασένκο

Αμετανόητος για την κρατική αεροπειρατεία που είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη του 26χρονου Ρομάν Προτάσεβιτς εμφανίστηκε ο ισχυρός άντρας της Λευκορωσίας, στις πρώτες του δηλώσεις μετά το περιστατικό, τη στιγμή που στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο που δείχνει τη νεαρή σύντροφο του αντιφρονούντα δημοσιογράφου να «ομολογεί» ότι «ενεργούσε κατά του λευκορωσικού κράτους».

«Είμαι η συντάκτρια του καναλιού του Telegram “Μαύρο βιβλίο της Λευκορωσίας” το οποίο δημοσιοποιεί προσωπικές πληροφορίες για αξιωματούχους των Εσωτερικών Υποθέσεων» δηλώνει μηχανικά η κοπέλα, μοιάζοντας να μιλάει σα να απαγγέλει ότι της έχουν υπαγορεύσει να πει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα της είχε δηλώσει στο Reuters ότι η κόρη της παρέμενε αποστασιοποιημένη από την πολιτική.

Η Σαπέγκα θα παραμείνει κρατούμενη για τουλάχιστον δύο ακόμη μήνες σε φυλακές της λευκορωσικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρας της Σεργκέι Ντούντιτς στο πρακτορείο TASS.

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, έκανε το πρώτο το σχόλιο αναφορικά με το περιστατικό με το αεροσκάφος της Ryanair, που προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο Μινσκ υποστηρίζοντας ότι «απέτυχαν όσοι ήθελαν να βλάψουν» τη χώρα του.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο της χώρας, Belta, ο Λουκασένκο αναφέρθηκε σε άτομα εντός και εκτός χώρας τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο έχουν «αλλάξει τις μεθόδους δράσεις τους κατά του κράτους», τονίζοντας πως «έχουν καταπατήσει πολλές κόκκινες γραμμές, έχουν ξεπεράσει τα όρια της κοινής λογικής και τις ανθρώπινης ηθικής». Δήλωσε επίσης ότι όσοι επικρίνουν το Μινσκ έχουν επιδοθεί σε έναν νέο, υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος επέμεινε ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό η χώρα του λειτούργησε σε βάση τη διεθνή νομοθεσία και υποστήριξε ότι η Δύση αρνείται την έρευνα σχετικά με το συμβάν.

«Έδρασα νομότυπα, προστάτευα τον λαό μου, έδρασα με βάση τους διεθνείς νόμους. Το αεροσκάφος βρέθηκε κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο ενέργειας της Λευκορωσίας (NPP). Τι θα γινόταν εάν το σύστημα ελέγχου του NPP ετίθετο σε πλήρη συναγερμό;» διερωτήθηκε.

Συνεχίζοντας, κατήγγειλε πως όσοι επιθυμούν το κακό της Λευκορωσίας έχουν προχωρήσει από τη διοργάνωση διαδηλώσεων, ενώ πρόσθεσε ότι η χώρα του λειτουργεί ως «πεδίο επιχειρήσεων» για μελλοντικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας.

Έκκληση από τους γονείς του Ρόμαν Προτάσεβιτς: «Σας παρακαλούμε, σώστε τον»

Μήνυμα για την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης του Ρόμαν Προτάσεβιτς και της φίλης του, έστειλαν από τον νέο τόπο μόνιμης διαμονής τους στην Πολωνία οι γονείς του 26χρονου δημοσιογράφου που συνελήφθη την Κυριακή στο Μινσκ, αμέσως μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου της Ryanair.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η Ναταλία Προτάσεβιτς -μητέρα του 26χρονου- τόνισε ότι δεν έχει κοιμηθεί για δύο νύχτες και πως κρατάει το τηλέφωνό της σφιχτά, ελπίζοντας να λάβει νέα από τον γιο της. «Ζητώ, ικετεύω από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να κάνει κάτι για να τον σώσει», είπε η Ναταλία, με δάκρυα στα μάτια, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο AFP, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό στο Βρότσουαφ της νότιας Πολωνίας.

«Είναι μόνο ένας δημοσιογράφος, είναι μόνο ένα παιδί, σας παρακαλώ …ζητώ βοήθεια. Παρακαλώ σώστε τον, θα τον σκοτώσουν εκεί», ανέφερε η μητέρα του.

