Διεθνείς αντιδράσεις για τα Βαρώσια - Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Διεθνείς αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του Τούρκου προέδρου από τα κατεχόμενα για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί αύριο σε κλειστή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» του Λονδίνου για τις εξαγγελίες Ερντογάν, λέγοντας ότι υπονομεύεται η διαδικασία διευθέτησης του Κυπριακού.

Χαρακτηριστικά, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ δήλωσε ότι Λονδίνο είναι «βαθιά ανήσυχο» για την ανακοίνωση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για τον αποχαρακτηρισμό μέρους της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, τονίζοντας πως αυτό έρχεται σε αντίθεση με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και εγείρει κινδύνους για την υπονόμευση της διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού. Το συζητάμε αυτό κατεπειγόντως με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας», ανέφερε ο Βρετανός ΥΠΕΞ με ανάρτηση στο twitter.

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι το Λονδίνο υποστηρίζει σθεναρά τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που καλύπτουν το θέμα των Βαρωσίων και καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν με αυτά.

«Η ανακοίνωση έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και με την προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας της 8ης Οκτωβρίου 2020, η οποία κάλεσε την Τουρκία να σταματήσει και να αντιστρέψει τις ενέργειές της στη Βαρώσια» υπογράμμισε.

Για «απαράδεκτη μονομερή απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος των Βαρωσίων» κάνει λόγο ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ με γραπτή ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη «βαθιά ανησυχία» για τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Ταγίπ Ερντογάν και τον Ερσίν Τατάρ.

«Η ΕΕ εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα Βαρώσια, τα οποία πρέπει να τηρούνται πλήρως - συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992). Δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με αυτά τα ψηφίσματα. Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατάσταση στα Βαρώσια. Η ΕΕ θα παρακολουθήσει στενά την αυριανή κλειστή διαβούλευση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και θα αποφασίσει σχετικά με τα επόμενα βήματα» σημειώνει ο ύπατος εκπρόσωπος.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «η ΕΕ υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την ανάγκη να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβανόμενες προκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να θέσουν σε κίνδυνο την επιστροφή στις συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Η ΕΕ ζητεί τον άμεσο τερματισμό των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία της UNFICYP που επιβάλλονται στην περιοχή των Βαρωσίων, έτσι ώστε η αποστολή να μπορεί να περιπολεί και να εκτελεί τις εντολές της» προσθέτει.

Τέλος, ο Ζοζέπ Μπορέ τονίζει ότι «η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού βάσει μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και αναμένει το ίδιο από την Τουρκία».

Πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του ΟΗΕ ζήτησε σήμερα εκ νέου η Κομισιόν με αφορμή την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στα κατεχόμενα και τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ναμπίλα Μασράλι ερωτηθείσα από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και την ΕΡΤ απάντησε:

«Η ΕΕ έχει γνώση των ανακοινώσεων που έγιναν στα Βαρώσια. Η ΕΕ εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την εν εξελίξει επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν. Η ΕΕ υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων και απευθύνει έκκληση για πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ, και ιδιαίτερα των ψηφισμάτων 550, 789 και 1251. Η θέση της ΕΕ για το Κυπριακό είναι ξεκάθαρη και επιβεβαιώθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ πρόσφατα κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου».

Καταδικάζουμε έντονα τις νέες προκλητικές ενέργειες του Ερντογάν για το μερικό άνοιγμα των Βαρωσίων ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, υπογραμμίζοντας πως «η πόλη στο σύνολό της ανήκει στους νόμιμους ιδιοκτήτες της και οτιδήποτε άλλο παραβιάζει το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της ΕΕ».

«Η ΕΕ δεν μπορεί να παρακολουθήσει αδρανείς, ενώ ο Ερντογάν προσπαθεί και πάλι να χωρίσει ένα κράτος - μέλος. Τα Βαρώσια πρέπει να συζητηθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Είμαστε απόλυτα αλληλεγγύη με την Κύπρο και απορρίπτουμε σθεναρά την τουρκική θέση μιας λύσης δύο κρατών. Η Κύπρος είναι ΕΕ, η Τουρκία δεν είναι» τόνισε.

