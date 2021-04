Die Welt: Σπάνιες οι δολοφονίες δημοσιογράφων στην Ελλάδα

Στη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ αναφέρονται πολλά γερμανικά μέσα, όπως μεταδίδει η DW. Η γερμανική εφημερίδα «Die Welt» γράφει: «Ο Γιώργος Καραϊβάζ ήταν ένας έμπειρος δημοσιογράφος, ειδικευμένος στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εργαζόταν στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Star και διαχειριζόταν το ειδησεογραφικό blog με την επωνυμία bloko.gr. Τα Μέσα Μαζικής Μνημέρωσης στην Ελλάδα είναι συχνά στόχος βανδαλισμού ή ακόμη και εμπρηστικών επιθέσεων. Ωστόσο, οι δολοφονίες δημοσιογράφων είναι σπάνιες».

«Έλληνας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στη μέση του δρόμου» γράφει το Spiegel και σημειώνει πως τα αίτια παραμένουν άγνωστα. «Η υπόθεση στην Ελλάδα θυμίζει εκείνη του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από έντεκα χρόνια και ο οποίος - επίσης μπροστά στο σπίτι του - πυροβολήθηκε 16 φορές. Εκείνη την εποχή, μια αριστερή τρομοκρατική οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Πιο πρόσφατα, τον Ιούλιο, ένας κουκουλοφόρος πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη ενός ταμπλόιντ, τον Στέφανο Χίο, στο λαιμό και στο στήθος μπροστά στο σπίτι του. Επιβίωσε από την επίθεση και η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση».

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Bild, η οποία έγραψε πως «η αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βέρα Γιούροβα εξέφρασε την βαθιά της ανησυχία. Είναι βαθύτατα σοκαρισμένη, έγραψε στο twitter. Οι σκέψεις της είναι στην οικογένεια του Καραϊβάζ και τους συναδέλφους του. Θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει εγγύηση για την ασφάλεια των δημοσιογράφων».

I am deeply shocked following reports that journalist Giorgos Karaivaz was shot dead in Athens.

My thoughts are with his family and colleagues.#Justice should be served, and the safety of the journalists should be guaranteed. https://t.co/KCptmg1x0V