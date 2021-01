Διχασμένοι οι Ρεπουμπλικάνοι για το ενδεχόμενο παραπομπής Τραμπ - Τα δυο στρατόπεδα

Τα γεγονότα στο Καπιτώλιο έχουν προκαλέσει παγωμάρα και αμηχανία σε πολλά στελέχη και νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με αρκετούς εξ αυτών να τάσσονται ανοικτά υπέρ της παραπομπής για δίκη του Ντόναλντ Τραμπ, άλλους να παραμένουν σιωπηλοί και άλλους να τάσσονται στο πλευρό του.

Η γερουσιαστής Λίζα Μαρκαουσκι της Αλάσκα έγινε η πρώτη γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων που κάλεσε τον Τραμπ να παραιτηθεί, δηλώνοντας την Παρασκευή το απόγευμα ότι «προκάλεσε αρκετές ζημιές».

«Θέλω να παραιτηθεί. Θέλω να φύγει», είπε στο Anchorage Daily News.

Μια μέρα αργότερα, ο γερουσιαστής Πατ Τούμι, ο οποίος δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος το 2022 οπότε και λήγει η θητεία του, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Τραμπ είναι νομικά κολάσιμες. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος διέπραξε αδικαιολόγητα αδικήματα», δήλωσε ο Τούμι στο Fox News κατά τη διάρκεια συνέντευξής του.

Τα σχόλια των δυο Γερουσιαστών ασκούν πίεση στους δυο επίσης μετριοπαθείς Γερουσιαστές του Κόμματος, Μιτ Ρομνεϊ και Σούζαν Κόλινς οι οποίοι μέχρι το Σάββατο το βράδυ δεν είχαν λάβει θέση σχετικά με το αν ο Τραμπ πρέπει να παραιτηθεί ή να απομακρυνθεί από το αξίωμα. Ο Ρόμνεϊ, είναι μόνος γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων που ψήφισε υπέρ της καταδίκης του Τραμπ στην προηγούμενη διαδικασία στη Γερουσία για το σκάνδαλο με την Ουκρανία.

Ο γερουσιαστής Μπεν Σάσε της Νεμπράσκα, συχνός επικριτής του Τραμπ, δήλωσε στο CBS News πως «σίγουρα θα εξετάσει» το ενδεχόμενο της παραπομπής επειδή ο πρόεδρος «περιφρόνησε τον όρκο του αξιώματός του».

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η Νίκι Χέιλι, πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και πιθανή υποψήφια για την προεδρία το 2024, η οποία άσκησε σφοδρή κριτική στον Τραμπ μετά τα γεγονότα.

Πίσω από κλειστές πόρτες, ο Τραμπ και ο γαμπρός του και σύμβουλός του Τζάρεντ Κούσνερ ενθάρρυναν τους συμμάχους τους να πολεμήσουν ενάντια σε μια πιθανή παραπομπή μέσω δηλώσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού που αποθαρρύνουν ή καταδικάζουν την κίνηση, ανέφεραν πηγές της εφημερίδας Washington Post.

Έτσι λοιπόν, στον αντίποδα των όποιων νομοθετών και στελεχών μιλούν ανοικτά κατά του Τραμπ, υπάρχουν κάποιοι Γερουσιαστές και βουλευτές οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ των ενστάσεων για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Κογκρέσο.

Μεταξύ αυτών είναι οι Γερουσιαστές Τεντ Κρουζ και Τζος Χοουλι και περίπου 140 βουλευτές.

Ένα σημείωμα στρατηγικής επτά σημείων από την Επιτροπή Μελετών των Ρεπουμπλικανών που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δεν έκανε καμία αναφορά για την επίθεση. «Καθώς προχωράμε, έχουμε την ευκαιρία τώρα περισσότερο από ποτέ να δείξουμε στους Αμερικανούς που αγαπούν την ελευθερία που εκπροσωπούμε ότι παλεύουμε εδώ για αυτούς», είπε ο Τζιμ Τζόρνταν, βουλευτής από την Ιντιάνα.

Ο κορυφαίος Ρεπουμπλικανός δημοσκοπος Φρανκ Λουντζ ο οποίος, είχε συνομιλίες με ψηφοφόρους και αξιωματούχους του κόμματος σχετικά με τη στάση του Τραμπ από την πολιορκία.

«Οι υποστηρικτές του δεν τον έχουν εγκαταλείψει, και πραγματικά θέλουν να πολεμήσει», δήλωσε ο Λουντζ. «Έχει γίνει η φωνή του Θεού για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, και θα τον ακολουθήσουν μέχρι τις άκρες της γης».

Αξίζει να επισημανθεί πως πρόταση υπέρ της παραπομπής Τραμπ μετά τα δραματικά γεγονότα στο Καπιτώλιο πρόκειται να καταθέσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Δευτέρα οι Δημοκρατικοί, όπως χτες σήμερα ο βουλευτής Τεντ Λιου.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Λιου, ο οποίος μετείχε ενεργά τον Δεκέμβριο του 2019 στη διαδικασία της Βουλής των Αντιπροσώπων για την παραπομπή του Τραμπ, η οποία τελικά απέτυχε μετά την αντίθετη απόφαση της Γερουσίας, ανέφερε ότι υπάρχουν σήμερα 180 βουλευτές που υποστηρίζουν την πρόταση κατά του απερχόμενου προέδρου μετά τις ταραχές στο Καπιτώλιο.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK