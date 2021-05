Απάντηση ΥΠΕΞ στα περί «τουρκικής» μειονότητας: Διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον Μ. Τσαβούσογλου

Σε αυστηρή απάντηση στις δηλώσεις Τσαβούσογλου από την Κομοτηνή περί "τουρκικής" μειονότητας, προχώρησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαΐωάννου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Αλέξανδρου Παπαϊωάννου, εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών:

«Η Ελλάδα, κράτος δικαίου, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εφαρμόζει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης, η οποία αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα σε Μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη.

Η Μουσουλμανική Μειονότητα στην Θράκη, αριθμεί περίπου 120.000 Έλληνες κατοίκους.

Οι συνεχείς προσπάθειες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας αυτής από την Τουρκία, καθώς και οι αιτιάσεις περί δήθεν μη προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών, ή περί δήθεν διακριτικής μεταχείρισης είναι αβάσιμες και απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Η Ελλάδα θα επιθυμούσε την βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου.

Καλούμε την Τουρκία να σεβαστεί τους θεμελιώδεις κανόνες αυτούς, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης της Λωζάννης την οποία επίσης υπέγραψε και έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει».

Μ. Τσαβούσογλου: Άφιξη με δηλώσεις περί «τουρκικής» μειονότητας

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Μ. Τσαβούσογλου επανέλαβε εκ νέου τη θέση περί «τουρκικής» μειονότητας στην Θράκη, παρά το γεγονός πως η ελληνική πλευρά είχε προειδοποιήσει ότι πρέπει να αποφευχθούν δηλώσεις και προκλητικές ενέργειες που θα δυναμιτίσουν το κλίμα, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγματεύσεων και συζητήσεων.

«Το έργο των Μουφτήδων συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση και ενίσχυση της ενότητας και αλληλεγγύης της ‘τουρκικής μειονότητας’», έγραψε στο twitter ο κ. Τσαβούσογλου, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφία από την Κομοτηνή.

Αξίζει να επισημανθεί ότι μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από την Τουρκία, ο Μ.Τσαβούσογλου δήλωσε «πηγαίνω στην Ελλάδα με θετική ατζέντα», ωστόσο αμέσως μόλις προσγειώθηκε στην χώρα μας, με ανάρτησή του, έκανε λόγο για συναντήσεις με μέλη της «τουρκικής μειονότητας».

«Βρίσκομαι στην Ελλάδα για να συναντήσω μέλη της τουρκικής μειονότητας στην Δυτική Θράκη και να συζητήσω για τις διμερείς μας σχέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

#BatıTrakya’daki soydaşlarımızla buluşmak ve ikili ilişkilerimizi ele almak üzere #Yunanistan'dayız.



In #Greece to meet members of Turkish Minority in #WesternThrace and discuss our bilateral relations. pic.twitter.com/9eJ59jNlsy