Διάσκεψη για τη Λιβύη - Με υποβαθμισμένη συμμετοχή η Τουρκία

Με υποβαθμισμένη συμμετοχή θα πάρει μέρος η Τουρκία στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη, αύριο Παρασκευή στο Παρίσι. Την Άγκυρα θα εκπροσωπήσει στις συναντήσεις ο τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεντάτ Ονάλ. Η Ελλάδα συμμετέχει στη διάσκεψη με παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο θα συνοδεύσει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

#Turkey sending deputy foreign minister Sedat Önal to tomorrow's international conference on #Libya in Paris.



So the Turkish government isn't boycotting it - but neither is it putting forward what you might call a top level delegation. https://t.co/rVQobTAfS0