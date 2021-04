Διαλύεται η European Super League - Aποχώρησαν oι αγγλικές ομάδες

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Τσέλσι ήταν οι πρώτες που άνοιξαν την πόρτα της εξόδου της Super League. Ακολούθησαν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Αρσεναλ και η Τότεναμ. Οι εξωτερικές πιέσεις και η παγκόσμια κατακραυγή έκαμψαν τις αντιστάσεις τους και έδειξαν στους ιδιοκτήτες αυτών των ομάδων, αλλά και των άλλων έξι που δημιούργησαν μαζί τον συνεταιρισμό (Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Γιουβέντους, Μίλαν, Ιντερ) πως δεν θ' αποφασίσουν τις τύχες του ποδοσφαίρου μόνοι τους. Η Αρσεναλ, μάλιστα, ευχαρίστησε τους οπαδούς της για τις αντιδράσεις τους και πρακτικά απολογήθηκε. Η πτώση της Super League άρχισε ουσιαστικά 24 ώρες πριν.

All six Premier League teams involved in the European Super League have formally withdrawn from the competition. This is what each club said in their statements... #bbcfootball

Οι 12 από τις 30 ομάδες με τα περισσότερα έσοδα στον κόσμο την σεζόν 2019-20, που στην πλειονότητά τους έχουν δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες και την στήριξη της JP Morgan (θα τις χρηματοδοτούσε με 4-6 δισεκατομμύρια ευρώ) επέτρεψαν στον Φλορεντίνο Πέρεθ να κάνει... ντεμπούτο ως ισχυρός άνδρας της Super League σε μια trash εκπομπή της ισπανικής τηλεόρασης μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Ηταν και η αρχή του τέλους της διοργάνωσης. Η Super League εξελίχθηκε σε φιάσκο για τον Πέρεθ, πρόεδρο του συνεταιρισμού και της Ρεάλ Μαδρίτης και ιδεολόγο του εγχειρήματος.

Ο Τζουάν Λαπόρτα, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, ανακοίνωσε πως την συμμετοχή της ομάδας στη διοργάνωση θα την αποφασίσουν τα μέλη - ιδιοκτήτες (αρνητική η προδιάθεσή τους σε κάθε περίπτωση), ενώ λόγω της κρίσης στο εσωτερικό της Γιουνάιτεντ και των αρνητικών αντιδράσεων παραιτήθηκε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της, Εντ Γούντγουορντ (θα φύγει στο τέλος του χρόνου)

Η αρχή του τέλους.

Φερέφωνο του Ισπανού παράγοντα εδώ και χρόνια η εκπομπή El Chiringuito, δηλαδή το «μαγαζάκι», η συνέντευξη εξόργισε συνεταίρους και εχθρούς εξίσου. Πιστεύοντας πως είναι ο νέος Σαντιάγο Μπερναμπέου, ο Πέρεθ, στην πραγματικότητα αποδείχθηκε ο χειρότερος άνθρωπος στη χειρότερη στιγμή για να δώσει τις εξηγήσεις που ζητούσε ο κόσμος του ποδοσφαίρου.

Διότι από τη μια τόνισε πως οι ομάδες απειλούνται με χρεοκοπία, ενώ από την άλλη άφησε να εννοηθεί πως η «βασίλισσα» θα επιδιώξει να πάρει τον Κιλιάν Εμπαπέ, ίσως τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή αυτή την στιγμή στην αγορά! Βγήκε προς τα έξω αλαζόνας και σα να μην καταλαβαίνει οτιδήποτε άλλο πέραν του οικονομικού συμφέροντος των «μεγάλων» και κυρίως του συλλόγου του. Είπε πως η αποστολή της Super League είναι να σώσει το ποδόσφαιρο.

«Η ECA (σ.σ. ο Σύνδεσμος των Ευρωπαϊκών Συλλόγων απ' όπου οι 12 έφυγαν) λέει πως έχουν χαθεί πέντε δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε μπάτζετ 800 εκατομμύρια και το κατεβάσαμε στα 700 εκατομμύρια. Φέτος, αντί για 900 εκατομμύρια έσοδα πήραμε μόνο 600 εκατομμύρια. Οταν δεν παίρνεις λεφτά από πουθενά πέρα από τις τηλεοράσεις, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να διοργανώσεις πιο ελκυστικά παιχνίδια, διαφορετικά... χρεοκοπία. Σε μια πυραμίδα, αν εμείς, οι κορυφαίοι, δεν έχουμε λεφτά και δεν συνεχίζουμε να παράγουμε λεφτά, τότε δεν μπορεί να χρηματοδοτηθούν και τα υπόλοιπα επίπεδα», δήλωσε ο Πέρεθ.

«Το κάνουμε όλο αυτό για να σώσουμε το ποδόσφαιρο. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή την χρονιά, θα παίξουμε στο επόμενο Champions League και θα επιχειρήσουμε ξανά», κατέληξε. Η τελευταία ατάκα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα, ο Πέρεθ ήταν τόσο σίγουρος που μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα L' Equipe λίγη ώρα προτού αρχίσει η καταιγίδα των εξελίξεων εμφανιζόταν σίγουρος πως στο πρότζεκτ του θα έμπαιναν τελικά η Μπάγερν Μονάχου, η Ντόρτμουντ και η Παρί Σεν Ζερμέν. Τελικά, αναγκάστηκε ν' ακυρώσει και συνέντευξη που είχε να δώσει στο ισπανικό ραδιόφωνο Cadena Ser μετά μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) γιατί πώς θα εξηγούσε πως 24 ώρες μετά τα εγκαίνια το «μαγαζάκι» του έκλεινε...

Οι απειλές της UEFA, οι δεύτερες σκέψεις και η αποχώρηση

Οι απειλές της UEFA, η κατακραυγή από πολιτικούς, ακόμη και παίκτες, προπονητές και εργαζομένους και γενικά την οικογένεια του ποδοσφαίρου, τάραξε τις περισσότερες από τις διοικήσεις των 12 ομάδων.

Δεν περίμεναν τόσο αρνητικές αντιδράσεις και κυρίως να αισθανθούν τόσο εκτεθειμένες από τις κινήσεις των πρωτεργατών της Super League, δηλαδή τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Λίβερπουλ και τη Μίλαν. «Δεν συμβαίνει αυτό που συμφωνήσαμε», εκμυστηρεύτηκε παράγοντας μιας εκ των 12 στο αγγλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports. Ο φόβος, όμως, πως η UEFA θα μπορούσε να αποβάλλει τη Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι από το Champions League αυτής της σεζόν έπαιξε κι αυτό το ρόλο του στην απόφαση των δύο κλαμπ.

Αλλωστε, μπήκαν στον συνεταιρισμό την τελευταία στιγμή για να μην μείνουν στην... απ' έξω από οικονομικής άποψης ή γιατί έτσι πίστευαν πως θα ασκούσαν μεγαλύτερη πίεση στην UEFA (σ.σ. οι ομάδες θέλουν πλέον οι ίδιες να πωλούν μέρος των δικαιωμάτων ή να τα διαχειρίζονται εκείνες).

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, ανακοίνωσε πως «όλα είναι πάνω στο τραπέζι» όσον αφορά σε πιθανές τιμωρίες, ενώ οι άλλες 14 ομάδες της Premier League, εκτός του Big-6 συναντήθηκαν κι αυτές για να συζητήσουν πως θα κινηθούν εναντίον τους. Τους έστειλαν το μήνυμά τους με σκληρή ανακοίνωση που λέει πως οι έξι θα λογοδοτήσουν για τις κινήσεις τους και δεν απέκλεισαν να τους διώξουν από το πρωτάθλημα, όπως έκαναν και εκείνες της Serie A σχετικά με τη Γιουβέντους, την Ιντερ και τη Μίλαν.

Οι δεύτερες σκέψεις της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι, έφτασαν και στον πρόεδρο της UEFA, Αλεκσάντερ Τσέφεριν, ο οποίος χθες στο Κογκρέσο της Συνομοσπονδίας απευθύνθηκε στα αγγλικά και στα υπόλοιπα κλαμπ, λέγοντας: «κύριοι, κάνατε ένα μεγάλο λάθος και πρέπει να το διορθώσετε για το καλό των οπαδών σας. Αξίζουν σεβασμό. Διορθώστε το λάθος σας, γυρίστε πίσω, επιστρέψτε στα σύγκαλά σας».

Η ανακοίνωση του Κογκρέσου, πάντως, ήταν πολύ πιο αιχμηρή αποκαλώντας τους 12, «συνωμότες, εγωιστές» και πως δεν εκπροσωπούν τις ευρωπαϊκές αξίες και ούτε έχουν το δικαίωμα να διαχωρίζουν τις ομάδες σε κατηγορίες και να εκμεταλλεύονται την κληρονομιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Από τη μεριά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τους προειδοποίησε πως διάλεξαν πλευρά και «πλέον πρέπει να ζήσετε με τις επιπτώσεις». Ωστόσο, οι 12 έχουν υπογράψει με την Super League για 23 χρόνια.

Η απεμπλοκή τους από τα συμβόλαια και τις τρεις εταιρίες (δύο στην Ισπανία και μια στην Ολλανδία, η οποία θα διαχειριζόταν και θα πουλούσε τα τηλεοπτικά δικαιώματα) ίσως πάρει χρόνο και πιθανό να έχει... αγκάθια τόσο νομικά, αλλά και οικονομικά.

Στην UEFA, πάντως, πανηγύρισαν με την απόφαση της Σίτι. Κι αυτό είναι δείγμα για το που είχε φτάσει η κατάσταση. Πριν μερικούς μήνες η Συνομοσπονδία κυνηγούσε ανελέητα τους «πολίτες» για παραβάσεις του Financial Fair Play και τους είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό από το Champions League για τρία χρόνια.

Απόφαση που έπειτα ανετράπη στο CAS και η Σίτι επέστρεψε στη διοργάνωση, πληρώνοντας μόνο πρόστιμο δέκα εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τσέφεριν καλωσόρισε τον σύλλογο ξανά στην οικογένεια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

UEFA president Aleksander Ceferin on Man City leaving ESL: "I'm delighted to welcome City back to the European football family. It takes courage to admit a mistake but I never doubted they had the ability & common sense to make that decision. City are a real asset for the game”