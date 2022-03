Διακόπηκε στον «αέρα» ομιλία του Πούτιν - «Τεχνικό πρόβλημα», λέει το Κρεμλίνο

«Τεχνικό σφάλμα» κρύβεται πίσω από τη διακοπή της μετάδοσης της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε ένα κατάμεστο στάδιο της Μόσχας κατά τη διάρκεια εορτασμού της όγδοης επετείου από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Συγκεκριμένα, η ομιλία του Ρώσου προέδρου χάθηκε από τον αέρα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, τη στιγμή που ο Ρώσος χαιρέτιζε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία και τη γενναιότητα των στρατιωτών της. Αντί το Βλ. Πούτιν μεταδόθηκαν πατριωτικά τραγούδια που είχαν ακουστεί νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση.

Σύμφωνα με το Reuters η ομιλία του Ρώσου προέδρου μεταδόθηκε ολόκληρη αργότερα, με τον Πούτιν να φεύγει από τη σκηνή καθώς χιλιάδες θεατές κυμάτιζαν ρωσικές σημαίες στο στάδιο Λουζνίκι χωρητικότητας 80.000 ατόμων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι ένα σφάλμα σε server ήταν αυτό που προκάλεσε τη διακοπή.

Here's video of Putin suddenly vanishing mid-sentence. Where is he?! pic.twitter.com/c6VqE6GG3s