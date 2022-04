Διάδρομο για την εκκένωση του Αζοφστάλ ανοίγει η Μόσχα - Συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα στρατεύματά της θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες για να επιτρέψουν στους αμάχους να εγκαταλείψουν το πολιορκημένο εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ στη Μαριούπολη της Ουκρανίας από τις 14:00 ώρα Μόσχας (11:00 GMT) τη Δευτέρα.

Το υπουργείο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, είπε ότι όποιος άμαχος βρίσκεται εγκλωβισμένος στο εργοστάσιο θα μπορούσε να φύγει προς όποια κατεύθυνση επιλέξει.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι οι άνθρωποι στους οποίους επιτρέπεται να φύγουν είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και το προσωπικό του εργοστασίου.

«Εάν άμαχοι παραμένουν στο εργοστάσιο, εμείς αξιώνουμε ρητά από τις αρχές του Κιέβου να δώσουν στις διοικητές των (ουκρανικών) εθνικιστικών δυνάμεων την εντολή να τους αφήσουν», συμπληρώνει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Βομβαρδισμοί πόλεων

Η Ρωσία εκτόξευσε ρουκέτες κατά δύο πόλεων στην επαρχία Βινίτσια στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων να σκοτωθούν και να τραυματιστούν, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σέρχιι Μπορζόφ. «Σήμερα οι πόλεις Ζμέρινκα και Κοζιάτιν στην επαρχία Βινίτσια έγιναν εκ νέου στόχος βομβαρδισμών. Ο εχθρός προσπαθεί να πλήξει κρίσιμες υποδομές», επεσήμανε ο Μπορζόφ σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.

