Δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε ανοικτά της Τυνησίας, κίνδυνος για περιβαλλοντική καταστροφή

Οι τυνησιακές αρχές ενέτειναν σήμερα τις προσπάθειες να αποτρέψουν μια περιβαλλοντική καταστροφή μετά το ναυάγιο εμπορικού δεξαμενόπλοιου που μετέφερε χίλιους τόνους καυσίμων ανοικτά των ακτών της Γκαμπές, την Παρασκευή, δήλωσαν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Το τυνησιακό ναυτικό διέσωσε και τα επτά μέλη του πληρώματος από το πλοίο, το οποίο έφερε σημαία Ισημερινής Γουινέας και κατευθυνόταν στη Μάλτα, και είχε εκπέμψει μήνυμα κινδύνου επτά μίλια ανοικτά της νότιας πόλης Γκαμπές, πρόσθεσαν οι πηγές.

Η αιτία του ατυχήματος είναι οι κακές καιρικές συνθήκες, ανέφερε το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο πρόσθεσε πως το νερό που εισέρρευσε στο πλοίο φθάνει το ύψος των δύο μέτρων.

A tanker carrying 750 tons of diesel fuel sank Saturday in the Gulf of Gabes off #Tunisia?s southeast coast, a local court said.



“The ship sank this morning in Tunisian territorial waters. For the moment, there is no leak,” court spokesman Mohamed Karray said.

