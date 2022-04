Δεύτερος Βρετανός στρατιώτης συνελήφθη από τους Ρώσους στη Μαριούπολη

Βίντεο με Βρετανό στρατιώτη που πολεμά με τον ουκρανικό στρατό στη Μαριούπολη πρόβαλε η ρωσική τηλεόραση το Σάββατο το βράδυ μετά τη σύλληψη του από τους Ρώσους. Σύμφωνα με τον Guardian, ο 48χρονος Σον Πίνερ, που είναι ο δεύτερος Βρετανός στρατιώτης που συλλαμβάνεται από τις δυνάμεις του Πούτιν, στο προπαγανδιστικό βίντεο εμφανίζεται κουρασμένος και μελανιασμένος.

«Γεια, είμαι ο Σον Πίνερ. Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Με συνέλαβαν στη Μαριούπολη. Είμαι μέλος της 36ης Ταξιαρχίας Πρώτου Τάγματος Ουκρανών Πεζοναυτών. Πολεμούσα στη Μαριούπολη για πέντε έως έξι εβδομάδες και τώρα βρίσκομαι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», είπε μπροστά στην κάμερα.

Δεν είναι γνωστό πότε γυρίστηκε το βίντεο ή τι οδήγησε στη σύλληψη του Πίνερ που πολέμησε στο πλευρό του φίλου του Έιντεν Άσλιν, 28 ετών, από το Νοτιγχαμσάιαρ, ο οποίος πιστεύεται ότι παραδόθηκε στον ρωσικό στρατό την περασμένη εβδομάδα αφού τελείωσαν τα πυρομαχικά στο τάγμα του.

Ο Πίνερ, με καταγωγή από το Μπεντφορντσάιαρ, πιστεύεται ότι μετακόμισε στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια και έζησε με τη σύζυγό του στο Ντονμπάς. Τον Ιανουάριο είχε δηλώσει στην βρετανική Daily Mail ότι υπερασπιζόταν πολεμώντας την οικογένεια του και την υιοθετημενη πόλη του. Είχε εκφράσει ωστόσο φόβο για τη ζωή του. «Φοβάμαι για τη ζωή μου. Οι Ρώσοι θα μας φερθούν διαφορετικά αν μας αιχμαλωτίσουν επειδή είμαστε Βρετανοί. Αυτό είναι πάντα στο μυαλό μου, ότι θα με αιχμαλωτίσουν».

A second Briton captured fighting in Ukraine has been paraded by gleeful Russia media https://t.co/nDjM6No4ou