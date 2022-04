Δεύτερη στην Ευρώπη η Νομική Αθηνών στο Δίκαιο του Διαστήματος

Η ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών εκπροσωπώντας την Ελλάδα, κατάφερε να φθάσει στον τελικό στον Ευρωπαϊκό γύρο του Διεθνούς Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης στο Δίκαιο του Διαστήματος «Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition», κατακτώντας έτσι πανηγυρικά τη δεύτερη θέση, μεταξύ 15 Ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για το 2022. Ταυτόχρονα, ο τριτοετής φοιτητής Γιώργος Χατζηχαραλάμπους, μέλος της ομάδας, κατέκτησε επίσης τον τίτλο του καλύτερου αγορητή του διαγωνισμού.

Η ομάδα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, που εκπροσώπησε φέτος την Ελλάδα στο διαγωνισμό, αποτελείται από τις προπτυχιακές φοιτήτριες Βέρα Παλιαλέξη, Σοφία Κασσάρα και τον προπτυχιακό φοιτητή Γιώργο Χατζηχαραλάμπους, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών Γεωργίου Κυριακόπουλου και την συνεπικουρία της φοιτήτριας και μέλους της ομάδας του 2019 Νίκης Γιαννακού.

«Οι Έλληνες φοιτητές έλαβαν εξαιρετικά σχόλια για την επίδοσή τους από τους κριτές-δικαστές, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το εύρος και η ανθεκτικότητα των νομικών τους ισχυρισμών αλλά και η εις βάθος γνώση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου του διαστήματος», δήλωσε σχετικά ο επικεφαλής της ομάδας κ. Κυριακόπουλος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η υψηλή αυτή διάκριση της Νομικής Σχολής Αθηνών, η οποία συνεχίζει μια διαχρονική παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του εν λόγω διαγωνισμού εικονικής δίκης -ο οποίος αποτελεί εξαιρετικά επίπονη ακαδημαϊκή διαδικασία, με απαιτήσεις εξαντλητικής μελέτης και εμβάθυνσης τόσο στο δημόσιο διεθνές δίκαιο όσο και στο δίκαιο του διαστήματος- αποδεικνύει, για ακόμη μια φορά, τις εξαιρετικές δυνατότητες των Ελλήνων φοιτητών και φοιτητριών, το πάθος τους για έρευνα και μάθηση, καθώς και την ιδιαίτερα υψηλή συγκριτική θέση στην οποία βρίσκονται μεταξύ των συναδέλφων τους ανά τον κόσμο».

Για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας, αλλά και την προσωπική του πρωτιά, ο τριτοετής φοιτητής Γιώργος Χατζηχαραλάμπους δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: « Η διαδικασία προεπιλογής ήταν αρκετά απαιτητική, ωστόσο αποτέλεσε την αφορμή για να αντιληφθώ ακόμη περισσότερο ότι πρόκειται για μια μεταμορφωτική διαδικασία. Μέσα από την προετοιμασία μας όλους αυτούς τους μήνες και κάτω από ένα κλίμα διαρκούς συνεργασίας, επικοινωνίας και αυστηρής πειθαρχίας σε χρονικά πλαίσια και προθεσμίες, μάθαμε να διαχειριζόμαστε δύσκολες καταστάσεις, να υπερκεράζουμε τα όρια του εαυτού μας, αλλά και να ανακαλύπτουμε πολλές άγνωστες πτυχές του εαυτού μας. Έτσι, τόσο με τον εξαιρετικό και αγαπημένο μας καθηγητή, κ. Κυριακόπουλο, όσο και με την προπονήτρια και τις συμπαίκτριές μου, δημιουργήσαμε ένα εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και στήριξης που μας βοήθησε όλους να "παίξουμε" και να απολαύσουμε όλη τη διαδικασία. Και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε».

Σύμφωνα με τη Βέρα Παλιαλέξη: « Η εμπειρία της εικονικής δίκης, από το στάδιο της προετοιμασίας έως την ίδια τη διαγωνιστική διαδικασία, αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημαντικό εφόδιο για κάθε φοιτητή της νομικής επιστήμης. Με τη Σοφία και το Γιώργο είχαμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε ουσιαστικά και εφ' όλης της ύλης το Δίκαιο του Διαστήματος υπό το πρίσμα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου καθώς και να έρθουμε αντιμέτωποι με κρίσιμες πρακτικές προκλήσεις σε διεθνές διαγωνιστικό επίπεδο. Με τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή μας κ. Κυριακόπουλου καθώς και της προπονήτριά μας Νίκης Γιαννακού, καταφέραμε πραγματικά να ξεπεράσουμε τα όριά μας».

«Με τη Βέρα και τον Γιώργο δουλέψαμε σκληρά, με καθημερινές πρόβες, με καθημερινό διάβασμα, ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας και κάναμε το καλύτερο δυνατό αφιερώνοντας ολη μας την καθημερινότητα σε κάτι που πραγματικά αγαπάμε και κάτι στο οποίο μας μύησε και μας έκανε να αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο ο εξαιρετικός μας καθηγητής, κ. Κυριακόπουλος προπονήτρια Νικολία Γιαννακού, χωρίς την οποία δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ», δήλωσε από την πλευρά της η Σοφία Κασσάρα.

Ο διαγωνισμός έλαβε χώρα από 22 έως 28.3.2022, εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας του COVID-19,

Ο εν λόγω διαγωνισμός εικονικής δίκης (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition) διοργανώνεται, σε ετήσια βάση, από το International Institute of Space Law και, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, από το European Centre of Space Law (ECSL). Η προς κρίση υπόθεση της φετινής χρονιάς αφορούσε σε νομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη νηολόγηση (registration) διαστημικών αντικειμένων, την πρόκληση ζημίας από διαστημικά αντικείμενα που έχουν κατασκευασθεί στο διάστημα, αλλά και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης περί Διεθνών Εμπράγματων Ασφαλειών επί Κινητού Εξοπλισμού για θέματα που φορούν ειδικά σε διαστημικά περιουσιακά στοιχεία (2001 Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equipment / 2012 Protocol on Matters Specific to Space Assets). Η υπόθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://www.mootcourt.iislweb.space/

Η Νομική Σχολή Αθηνών μετρά πλέον έντεκα (11) συμμετοχές στον εν λόγω διαγωνισμό, στον οποίο λαμβάνει μέρος συνεχώς από το 2011 (με την εξαίρεση του διαγωνισμού του 2018, όταν ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος της ομάδας, Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Κυριακόπουλος, ήταν ένας από τους δύο συγγραφείς της υπόθεσης εκείνης της χρονιάς και κατά συνέπεια, για λόγους δεοντολογίας, δεν μπορούσε να υπάρξει συμμετοχή της Σχολής). Κατά την περίοδο αυτή, το υψηλότατο επίπεδο των ομάδων της Νομικής Σχολής είχε ως αποτέλεσμα η Νομική Σχολή Αθηνών να βρίσκεται, σταθερά, στην πρώτη, διαχρονικά, θέση στην Ευρώπη, αφού έχει επιτύχει τα εξής, επί έντεκα (11) συμμετοχών:

- Συμμετοχή στην ημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Γύρου, δέκα (10) φορές,

- Συμμετοχή σε έξι (6) τελικούς του Ευρωπαϊκού Γύρου,

- Πρωταθλήτρια Ευρώπης, τέσσερις (4) φορές, τις τρεις (3) συνεχόμενες (2012, 2015, 2016, 2017)

- Δύο δεύτερες θέσεις (2011, 2022)

- Τέσσερις τρίτες θέσεις (2013, 2019, 2020, 2021)

Παράλληλα, η Νομική Σχολή Αθηνών κατέχει, συγκριτικά για την ίδια περίοδο, την πρώτη θέση στον κόσμο, αφού, από το 2011:

- Έχει λάβει μέρος τέσσερις (4) φορές στον Παγκόσμιο Τελικό Γύρο,

- Έχει ανακηρυχθεί μια (1) φορά Παγκόσμια Πρωταθλήτρια,

- Έχει καταλάβει, δύο (2) φορές, τη δεύτερη θέση στον Κόσμο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω επιδόσεις, στο σύνολό τους, για το παραπάνω χρονικό διάστημα (2011-2022), τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχουν επιτευχθεί από κανένα άλλο πανεπιστήμιο.

Ο διαγωνισμός Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός εικονικής δίκης που διεξάγεται σε ετήσια βάση και αναφέρεται σε φοιτητές της νομικής επιστήμης. Διοργανώνεται από το International Institute of Space Law (IISL), και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το European Centre of Space Law (ECSL).

Ο διαγωνισμός οργανώνεται, σε πρώτο επίπεδο, σε πεντε περιφερειακούς γύρους: Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Ασία του Ειρηνικού (Asia Pacific) και Αφρική. Διακεκριμένοι μελετητές του δικαίου του διαστήματος συγγράφουν μια υπόθεση, σχετικά με την οποία φοιτητές από όλες τις νομικές σχολές καλούνται να καταθέσουν γραπτά υπομνήματα (written memorials) καθώς και να διαγωνιστούν σε μια προσομοίωση δίκης.

Οι πέντε νικητήριες ομάδες που αναδεικνύονται από τους περιφερειακούς γύρους, συγκεντρώνονται για τον Παγκόσμιο Τελικό που διεξάγεται σε συνδυασμό με το International Astronautical Congress (Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο) και το IISL Colloquium on the Law of Outer Space. Στον Παγκόσμιο Τελικό γύρο, οι ομάδες "κρίνονται" από τρια εν ενεργεία μέλη του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης ("Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης").