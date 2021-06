Δεύτερη νίκη της Ιταλίας με σόου Λοκατέλι και πρόκριση στους «16» του Euro!

Δίχως να χρειαστεί τον «τρελό» ρυθμό της πρεμιέρας με την Τουρκία, η Ιταλία κατόρθωσε να διπλασιάσει τις νίκες της στον 1ο όμιλο του Euro 2020 και να εξασφαλίσει από το βράδυ της Τετάρτης (16/6) την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι έγινε η πρώτη που «τσέκαρε» το εισιτήριο για τη νοκ – άουτ φάση με τη νίκη με 3-0 επί της Ελβετίας στη Ρώμη και διεύρυνε το εντυπωσιακό αήττητο σερί της στα 29 ματς και το μηδέν στην άμυνα για δέκατο σερί παιχνίδι!

Στις 18:00 τοπική ώρα η ιταλική αστυνομία ανέφερε πως εντόπισε και εξουδετέρωσε βόμβα σε ένα αυτοκίνητο πολιτικού που ήταν σταθμευμένο κοντά στο «Ολίμπικο»... Η περιοχή αποκλείστηκε και ομάδα πυροτεχνουργών απενεργοποίησε τον εκρηκτικό μηχανισμό έγκαιρα και με ασφάλεια. Στο ματς, οι Ιταλοί είχαν το έλεγχο του ματς από την αρχή. Μετά το γκολ του Κιελίνι που ακυρώθηκε στο 20΄ για χέρι, ο Λοκατέλι ανέλαβε δράση.

Στο 26΄, με πάσα πίσω από κέντρο βρήκε τον Μπεράρντι, κινήθηκε ως την περιοχή και μετά το γύρισμα του τελευταίου στο ύψος του πέναλτι σκόραρε σχεδόν σε κενή εστία. Ο 23χρονος μέσος της Σασουόλο, Μανουέλ Λοκατέλι, βρήκε δίχτυα και στο 52΄ με αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, που έκανε την ομάδα του να αισθάνεται ακόμη πιο άνετα, πριν ο Ιμόμπιλε διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 89΄.

Η «Σκουάντρα Ατζούρα» «κλείδωσε» την πρόκριση και την ερχόμενη Κυριακή θα υποδεχθεί επίσης στην ιταλική πρωτεύουσα για την πρωτιά την Ουαλία. Οι Ουαλοί, μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Ελβετία, πέτυχαν λίγο νωρίτερα την πρώτη νίκη τους, επικρατώντας με 2-0 της Τουρκίας στο Μπακού και έκαναν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Παρά τις χαμένες ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου και το χαμένο πέναλτι του Γκάρεθ Μπέιλ στο 61΄, η Ουαλία πήρε το τρίποντο χάρη στα γκολ του Ράμσεϊ στο 42΄ και του Ρόμπερτς στο 95΄, αφήνοντας τους Τούρκους στο «μηδέν» στον όμιλο.

ΙΤΑΛΙΑ (4-3-3): Ντοναρούμα – Ντι Λορέντσο, Μπονούτσι, Κιελίνι (24΄ Ατσέρμπι), Σπινατσόλα – Μπαρέλα (87΄ Κριστάντε), Ζορζίνιο, Λοκατέλι (86΄ Πεσίνα) – Μπεράρντι (70΄ Τολόι), Ιμόμπιλε, Ινσίνιε (69΄ Κιέζα).

ΕΛΒΕΤΙΑ (3-4-1-2): Ζόμερ – Ελβέντι, Σερ (58΄ Ζούμπερ), Ακαντζί – Εμπαμπού (58΄ Βίντμερ), Φρόιλερ (84΄ Σο), Τζάκα, Ροτνρίγκεζ – Σακίρι (76΄ Βάργκας) – Εμπολό, Σεφέροβιτς (46΄ Γκαβρανοβιτς).

Βαθμολογία 1ου ομίλου (σε 2 αγώνες): Ιταλία 6β., Ουαλία 4, Ελβετία 1, Τουρκία 0.

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής (20/6, 19:00): Ιταλία - Ουαλία (Ρώμη), Ελβετία - Τουρκία (Μπακού).

Για το 2ο γκρουπ, η Ρωσία επιβλήθηκε με 1-0 της Φινλανδίας στην Αγία Πετρούπολη και με τους πρώτους βαθμούς της στη διοργάνωση έφτασε τους αντιπάλους της στους 3β. και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης, έχοντας το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Το γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μίραντσουκ.

