Depeche Mode: Πέθανε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος, Άντι Φλέτσερ

Πέθανε το ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, Άντι Φλέτσερ, σε ηλικία 60 ετών.

Η δήλωση συνέχισε λέγοντας ότι ο μουσικός του keyboard είχε μια «χρυσή καρδιά» και «οι καρδιές τους είναι με την οικογένειά του».

Ο Φλέτσερς ως μέλος των Depeche Mode, είχε μια σειρά από επιτυχίες τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, συμπεριλαμβανομένων των Just Can't Get Enough, Personal Jesus και Enjoy the Silence. Το συγκρότημα ιδρύθηκε στο ΜΠάσιλντον το 1980 και μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame πριν από δύο χρόνια.