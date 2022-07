Δένδιας: Συναντήθηκε με την ΥΠΕΞ του Λιχτενστάιν

Πρώτη συνάντηση με την υπουργό Εξωτερικών του Λίχτενσταϊν Dominique Hasler πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στο περιθώριο της Διάσκεψης για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας στο Λουγκάνο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το 2025-2026, καθώς και η κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή.

I met with #Liechtenstein counterpart @DominiqueHasler on the margins of Ukraine Recovery Conference #URC2022 in #Lugano. An opportunity to discuss bilateral relations, #GreeceUNSC candidacy for 2025-2026 & situation in 🇺🇦 following Russian invasion. pic.twitter.com/2aYUW3ZwJl