Δένδιας: Συνάντηση με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ για την Α. Μεσόγειο

Με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ειάλ Χουλάτα (Eyal Hulata) συναντήθηκε, στο περιθώριο του φόρουμ «Manama Dialogue» στο Μπαχρέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο ΥΠΕΞ, στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.

