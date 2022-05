Δένδιας: Συνάντηση με τον πρόεδρο του παραρτήματος της «Ομόνοιας» στη Χειμάρρα

Συνάντηση με τον πρόεδρο του παραρτήματος του κόμματος «Ομόνοια» στη Χειμάρρα Φρέντη Μπελέρη πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στην Αλβανία.

Ο κ. Μπελέρη ενημέρωσε τον υπουργό για ζητήματα που απασχολούν την ελληνική εθνική μειονότητα Αλβανίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

