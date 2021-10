Δένδιας στο Ομάν: Υπογραφή δύο συμφωνιών

Στην υπογραφή δύο συμφωνιών με τον ομόλογό του Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood AlΒusaidi προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψή του στο Ομάν.

Συγκεκριμένα υπέγραψε συμφωνία απαλλαγής θεωρήσεων για κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων και μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ομάν, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I signed with #Οman FM @badralbusaidi, Visa Waiver Agreement for holders of diplomatic, service and special passports & #MoU on Political Consultations between @GreeceMFA & @FMofOman.