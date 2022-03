Δένδιας: Ελλάδα και Μ. Βρετανία μοιράζονται πολλά, όπως τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο

Τους κοινούς δεσμούς μεταξύ της Ελλάδας και της Μεγάλης Βρετανίας ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση για την Αγγλοελληνική Φιλία που διοργάνωσε ο Αγγλο- Ελληνικός Σύνδεσμος (Anglo-Hellenic League). «Η φιλία μας είναι περισσότερο από διακόσια χρόνια» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε: «Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα μαζί. Είμαστε ένα θαλάσσιο έθνος, το ίδιο και εσείς. Είμαστε η παλαιότερη δημοκρατία, είστε η παλαιότερη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο, σέβεστε το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας».

Παράλληλα, παρατήρησε πως αυτές τις μέρες, αισθάνεται κανείς άβολα να μιλήσει για το Διεθνές Δίκαιο και το Ανθρωπιστικό Δίκαιο και αναφέρθηκε στον Έλληνα γενικό πρόξενο στη Μαριούπολη, ο οποίος είναι εγκλωβισμένος σε ένα υπόγειο της πόλης κάτω από πυρά, όπως ανέφερε. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζούσαμε στον 21ο αιώνα κάτω από αυτές τις συνθήκες» επισήμανε επιπροσθέτως.

It is a pleasure to be among you here today to celebrate the anglo-hellenic friendship event. We all know that our friendship is more than two hundred years old (address at an event for Anglo-Hellenic Friendship organized by the Anglo-Hellenic League). pic.twitter.com/IjQ0V3kuyA