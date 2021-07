Δένδιας: Δεν θα ανεχθούμε την επιβολή τετελεσμένων από την Τουρκία

Από εδώ και πέρα, σε απόλυτο συντονισμό θα κινηθούμε και στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα διεθνή φόρα για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη στην Λευκωσία. Όπως τόνισε κανείς δεν θα ανεχτεί «την επιβολή τετελεσμένων επί του εδάφους».

Όπως ανέφερε ο Νίκος Δένδιας «είχα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου και των δύο ομάδων μας. Είχαμε μια εκτενή συζήτηση για τα επόμενα βήματα της αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας.

Από κει και πέρα, σε απόλυτο συντονισμό θα κινηθούμε και στον ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε, νομίζουμε, ο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα ανεχθούν την τουρκική παραβατικότητα, την επιβολή τετελεσμένων επί του εδάφους».

«Έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη, παρουσία του ΥΠΕΞ Νίκου Χριστοδουλίδη. Συζητήσαμε για τη στενή συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ανέφερε στο Twitter ο κος Δένδιας, ο οποίος νωρίτερα είχε συνάντηση με τον δήμαρχο και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αμμοχώστου.

I was received by #Cyprus President @AnastasiadesCY in the presence of FM @Christodulides. 🇬🇷🇨🇾 work close together & coordinate efforts. pic.twitter.com/4kgRbe6LkI